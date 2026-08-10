Amla benefits: ఉసిరిని డైలీ తింటే.. వారంలో మీ పొట్టలోని ఈ సమస్యలన్ని మటాష్..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 10, 2026

ఉసిరిలో మన ఆరోగ్యంకు మేలు చేసే పుష్కమైన గుణాలు ఉన్నాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 10, 2026

అందుకే ఏదో ఒక రూపంలో ఉసిరిని తినాలని నిపుణులు చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 10, 2026

ఉసిరిని తినేవారిలో జీర్ణవ్యవస్థకు చెందిన సమస్యలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 10, 2026

మలబద్దకం, జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలు శాశ్వతంగా దూరమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 10, 2026

జీవక్రియలుకూడా యాక్టివ్ కావడంతో ఉపయోగ పడతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 10, 2026

ఉసిరి వాటర్ తాగే వారిలో ముఖంపై మచ్చలు, ముడతలు అస్సలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 10, 2026

జుట్టు రాలడం, చిట్లి పొవడం సమస్యల్ని ఉసిరి దూరం చేస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 10, 2026

అందుకు డైలీ ఏదో ఒక రూపంలో ఉసిరిని తినాలని నిపుణులు సూచిస్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 10, 2026

VIEW ALL
Read Next Story