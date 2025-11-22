ఉసిరి చలికాలంలో మార్కెట్ లో పుష్కలంగా లభిస్తుంది.
చిన్నగా ఉండే ఉసిరిలో పుష్కలమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.
ఉసిరిని డైలీ తింటే.. అనేక రుగ్మతల నుంచి రిలీఫ్ లభిస్తుంది.
ఉసిరి ముక్కను డైలీ తినేవారిలో రోగ నిరోధక శక్తి క్రమంగా పెరుగుతుంది.
రక్త హీనత సమస్య ను దూరం చేయడంతో పాటు జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేస్తుంది.
ఉసిరి పౌడర్ ను రాత్రిపూట పాలల్లో కల్పి తింటే అనేక రుగ్మతలు దూరమౌతాయి.
ఉసిరిని ముక్కల్ని డైలీ తింటే శరీరంలో అనూహ్యంగా వేడి పుడుతుంది.
Podi Annam: నెయ్యి వేసుకొని ఈ పుట్నాల పప్పు పొడి అన్నం, ఇడ్లీ, దోశల్లోకి తింటే ఇక సూపర్.. ఎలా చేసుకోవాలంటే..!