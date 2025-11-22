Amla Benefits: చలికాలంలో డైలీ ఉసిరి ముక్క తింటే.. ఎన్ని లాభాలో తెలుసా..?

Inamdar Paresh
Nov 22,2025
amla benefits:

ఉసిరి చలికాలంలో మార్కెట్ లో పుష్కలంగా లభిస్తుంది.

Amla water:

చిన్నగా ఉండే ఉసిరిలో పుష్కలమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.

usiri powder:

ఉసిరిని డైలీ తింటే.. అనేక రుగ్మతల నుంచి రిలీఫ్ లభిస్తుంది.

Immunity:

ఉసిరి ముక్కను డైలీ తినేవారిలో రోగ నిరోధక శక్తి క్రమంగా పెరుగుతుంది.

blood:

రక్త హీనత సమస్య ను దూరం చేయడంతో పాటు జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేస్తుంది.

Usiri powder:

ఉసిరి పౌడర్ ను రాత్రిపూట పాలల్లో కల్పి తింటే అనేక రుగ్మతలు దూరమౌతాయి.

amla for health:

ఉసిరిని ముక్కల్ని డైలీ తింటే శరీరంలో అనూహ్యంగా వేడి పుడుతుంది.

