Amla Benefits: ఉసిరితో ఈ రెమిడీ పాటిస్తే.. మీ జుట్టు ఒత్తుగా నడుము కింద వరకు పెరగడం పక్కా..!

Inamdar Paresh
Nov 07,2025
amla uses:

ఉసిరిలో పుష్కలమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.

Hair growth:

ఉసిరిని ఎండలో పెట్టి, మిక్సిలో వేసి పౌడర్ లా చేసి కొబ్బరి నూనెలో కలపాలి.

Life style:

ఈనూనెను ముఖ్యంగా జుట్టురాలుతున్న వారు, జుట్టు పల్చగా ఉన్న వారు తీసుకొవాలి.

strong hair:

రోజు రాత్రిపూట పెట్టుకుని ఉదయం తలస్నానం చేయాలి.

hair care tips;

ఈ విధంగా రెమిడీ పాటిస్తే జుట్టు పొడవుగా, దట్టంగా పెరుగుతుంది.

Hair loss:

అదే విధంగా రాలిపోవడం, జుట్టు చిట్లిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.

usiri labhalu:

ఉసిరిని నేరుగా తినడం వల్ల కూడా జుట్టు రాలడం సమస్యలు పూర్తిగా నయమౌతాయి.

amla benefits:

జుట్టు రాలడం, తెల్ల జుట్టు సమస్యల్ని కూడా ఉసిరిలో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తాయి

