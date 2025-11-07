ఉసిరిలో పుష్కలమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.
ఉసిరిని ఎండలో పెట్టి, మిక్సిలో వేసి పౌడర్ లా చేసి కొబ్బరి నూనెలో కలపాలి.
ఈనూనెను ముఖ్యంగా జుట్టురాలుతున్న వారు, జుట్టు పల్చగా ఉన్న వారు తీసుకొవాలి.
రోజు రాత్రిపూట పెట్టుకుని ఉదయం తలస్నానం చేయాలి.
ఈ విధంగా రెమిడీ పాటిస్తే జుట్టు పొడవుగా, దట్టంగా పెరుగుతుంది.
అదే విధంగా రాలిపోవడం, జుట్టు చిట్లిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
ఉసిరిని నేరుగా తినడం వల్ల కూడా జుట్టు రాలడం సమస్యలు పూర్తిగా నయమౌతాయి.
జుట్టు రాలడం, తెల్ల జుట్టు సమస్యల్ని కూడా ఉసిరిలో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తాయి