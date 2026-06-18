Amla benefits: శక్తివంతమైన పండు.. ఉసిరి వల్ల కలిగే ఈ ప్రయోజనాలు మీకు తెలుసా..?

Published by: Inamdar Paresh | Jun 18, 2026

ఉసిరిలో విటమిన్లు, శరీరం పెరుగుదలకు కావాల్సిన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 18, 2026

ముఖ్యంగా విటమిన్ సి ఉసిరిలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 18, 2026

ఉసిరి డైలీ పరగడుపున తింటే మహిళల్లో పొత్తి కడుపు నొప్పి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు

Published by: Inamdar Paresh | Jun 18, 2026

ఉసిరిని రోజు తినేవారిలో ఎముకల బలంగా మారుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 18, 2026

రన్నింగ్ చేసే వారు తొందరలో అలసి పొవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 18, 2026

ఉసిరిని ఎండలో పెట్టి దాన్ని గ్రైండర్ లో పౌడర్ లా చేసి నీళ్లలో కల్పితాగాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 18, 2026

దీని వల్ల శరీరంపై మచ్చలు, ముడతలు సమూలంగా దూరమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 18, 2026

ఉసిరిని తినేవారిలో మలబద్దకం, కడుపు ఉబ్బటం వంటి సమస్యలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 18, 2026

తెల్లవెంట్రుకల సమస్యలు పోయి, జుట్టు మూలాల నుంచి పొడవుగా పెరుగుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 18, 2026

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