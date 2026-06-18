Amla benefits: శక్తివంతమైన పండు.. ఉసిరి వల్ల కలిగే ఈ ప్రయోజనాలు మీకు తెలుసా..?
ఉసిరిలో విటమిన్లు, శరీరం పెరుగుదలకు కావాల్సిన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా విటమిన్ సి ఉసిరిలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఉసిరి డైలీ పరగడుపున తింటే మహిళల్లో పొత్తి కడుపు నొప్పి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు
ఉసిరిని రోజు తినేవారిలో ఎముకల బలంగా మారుతాయి.
రన్నింగ్ చేసే వారు తొందరలో అలసి పొవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
ఉసిరిని ఎండలో పెట్టి దాన్ని గ్రైండర్ లో పౌడర్ లా చేసి నీళ్లలో కల్పితాగాలి.
దీని వల్ల శరీరంపై మచ్చలు, ముడతలు సమూలంగా దూరమౌతాయి.
ఉసిరిని తినేవారిలో మలబద్దకం, కడుపు ఉబ్బటం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
తెల్లవెంట్రుకల సమస్యలు పోయి, జుట్టు మూలాల నుంచి పొడవుగా పెరుగుతుంది.
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