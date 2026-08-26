Amla Facts: డైలీ ఉసిరిని ఇలా తింటే.. నెలతిరక్కుండానే ఈ సమస్యలు మాయం..!
ఉసిరిలో విటమిన్ లు, మినరల్ లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఉసిరిని తినేవారిలో పీరియడ్ సమయంలో కలిగే నొప్పులు ఉండవు.
ఉసిరి పౌడర్ ను నీళ్లలో వేసుకుని తాగితే ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.
జీర్ణవ్యవస్థను ఉసిరి ఎంతో ప్రభావితం చేస్తుంది.
నడుము నొప్పిని నిరోధించే కారకాలు ఉసిరిలో ఉంటాయి.
జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలు క్రమ క్రమంగా తగ్గిపోతాయి.
అందుకే రోజు ఏదో రకంగా ఉసిరిని మనం తినే పదార్థాలలో ఉండేలా చూసుకొవాలి.
ఉసిరి తినే వారిలో జీవ క్రియలు ప్రభావ వంతంగా పనిచేస్తాయి.
తెల్లజుట్టు సమస్యలు,చిట్లడం వంటి సమస్యలు ఉసిరి దూరంచేస్తుంది.
నిద్రపట్టక పొవడం, ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు దూరమౌతాయి.
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