చలికాలంలో ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో ఉసిరి మార్కెట్లలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి.
ఉసిరి పుల్లగాఉండటంతో పాటు, అనేక ఆరోగ్య లాభాల్ని కల్గి ఉంటుంది.
డైలీ ఒక ఉసిరి తింటే ఇమ్యునిటీ డబుల్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతారు.
ఉసిరిలో ఉండే గుణాలు శరీరంలోని చెడు గుణాల్ని బైటకు పంపించివేస్తుంది.
ఇమ్యునిటీని పెంచడంతో పాటు, రక్త ప్రసరణను శుద్ది చేసి, శరీరంను వెచ్చగా ఉంచుతుంది.
ఉసిరి తినడం వల్ల మలబద్దకంతో పాటు, జుట్టు రాలడం సమస్య దూరం అవుతుంది.
ఉసిరి జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేయడంతో పాటు, వ్యాధుల నుంచి పోరాడేశక్తిని పెంపొందిస్తుంది.