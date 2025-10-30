Amla benefits: చలికాలంలో రోజు ఒక ఉసిరి తింటే.. మీ ఇమ్యునిటీ డబుల్.. ఈ విషయాలు తెలుసా..?

Inamdar Paresh
Oct 30,2025
karthika masam:

చలికాలంలో ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో ఉసిరి మార్కెట్లలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి.

amla facts:

ఉసిరి పుల్లగాఉండటంతో పాటు, అనేక ఆరోగ్య లాభాల్ని కల్గి ఉంటుంది.

amla powder:

డైలీ ఒక ఉసిరి తింటే ఇమ్యునిటీ డబుల్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతారు.

amla uses:

ఉసిరిలో ఉండే గుణాలు శరీరంలోని చెడు గుణాల్ని బైటకు పంపించివేస్తుంది.

immunity:

ఇమ్యునిటీని పెంచడంతో పాటు, రక్త ప్రసరణను శుద్ది చేసి, శరీరంను వెచ్చగా ఉంచుతుంది.

amla benefits:

ఉసిరి తినడం వల్ల మలబద్దకంతో పాటు, జుట్టు రాలడం సమస్య దూరం అవుతుంది.

Usiri benefits:

ఉసిరి జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేయడంతో పాటు, వ్యాధుల నుంచి పోరాడేశక్తిని పెంపొందిస్తుంది.

