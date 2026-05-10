Amla benefits: ఉసిరి నీళ్లను డైలీ తాగితే... సమ్మర్ లో ఈ సమస్యలన్ని పరార్..!..
ఉసిరిలో అన్నిరకాల విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఉసిరిని డైలీ రాత్రి ముక్కలుగా కట్ చేసి నీళ్లలో పెట్టుకుని ఆ నీళ్లను ఉదయం తాగాలంటారు.
దీని వల్ల మదబద్దకం సమస్యలు అస్సలు దరిచేరవు.
పొట్టలోని మలినాలు సమూలంగా బైటకు వెళ్లిపోతాయి.
జీవక్రియలు వేగవంతమై, శరీరం చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది.
ఉసిరిని తినే వారిలో రోగ నిరోధక శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఉసిరిని ఎండబెట్టి పొడి చేసి దాన్ని ముఖంకు పెట్టుకుంటే మొటిమలు తగ్గిపోతాయి.
ఉసిరి పొడిని తలకు పెట్టుకునే నూనెలో పెట్టుకుంటే జుట్టు మందంగా పెరుగుతుంది.
