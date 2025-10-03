తయారీ విధానం: ముందుగా దోసకాయలను బాగా కడిగి శుభ్రం చేసుకుని పైన ఉన్న తొక్కను పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత అందులో ఉన్న గుజ్జు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
స్టవ్ పై ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి, వేడయ్యాక పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి వేసి దోరగా వేపుకోండి. వేపుకున్న తర్వాత అందులో నానబెట్టిన చింతపండు, ఉప్పు, పసుపు కొద్దిగా వేసి బాగా వేపుకోండి.
అన్ని బాగా ఉడికిన తర్వాత అందులో తగినంత ఇంగువ వేసుకొని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకొని చట్నీ లాగా తయారు చేసుకోండి. ఇలా తయారు చేసుకున్న చట్నీని ఒక జారిలో భద్రపరచుకొని వేడి వేడి అన్నంలో తినండి..