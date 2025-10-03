ఆంధ్ర స్టైల్ దోసకాయ చట్నీ రెసిపీ.. అబ్బబ్బ రుచి భలే ఉంటుంది..

Dharmaraju Dhurishetty
Oct 03,2025


అన్నం తినే క్రమంలో తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక చట్నీ తింటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా చాలామంది దోసకాయ పచ్చడి తినేందుకు ఇష్టపడతారు.



దోసకాయ పచ్చడిని ఎంతో సులభంగా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.



దోసకాయ పచ్చడి కి కావాల్సిన పదార్థాలు: దోసకాయ (పసుపు రంగు దోసకాయ) - 1, పచ్చిమిర్చి - 8 నుండి 10, చింతపండు - నిమ్మకాయంత పరిమాణం, వేరుశనగ పప్పులు (పల్లీలు) - 2 టేబుల్ స్పూన్లు

 

కావలసిన పదార్థాలు: నూనె - 2 నుండి 3 టేబుల్ స్పూన్లు, ఉప్పు - తగినంత, పసుపు - చిటికెడు, కొత్తిమీర - కొద్దిగా (తరుగు), నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు, ఆవాలు - 1/2 టీస్పూన్

 

కావలసిన పదార్థాలు: జీలకర్ర - 1/2 టీస్పూన్, శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్, మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్, ఎండుమిర్చి - 2, ఇంగువ - చిటికెడు, కరివేపాకు - 2 రెబ్బలు

 

తయారీ విధానం: ముందుగా దోసకాయలను బాగా కడిగి శుభ్రం చేసుకుని పైన ఉన్న తొక్కను పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత అందులో ఉన్న గుజ్జు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.



స్టవ్ పై ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి, వేడయ్యాక పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి వేసి దోరగా వేపుకోండి. వేపుకున్న తర్వాత అందులో నానబెట్టిన చింతపండు, ఉప్పు, పసుపు కొద్దిగా వేసి బాగా వేపుకోండి.



అన్ని బాగా ఉడికిన తర్వాత అందులో తగినంత ఇంగువ వేసుకొని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకొని చట్నీ లాగా తయారు చేసుకోండి. ఇలా తయారు చేసుకున్న చట్నీని ఒక జారిలో భద్రపరచుకొని వేడి వేడి అన్నంలో తినండి..

 

