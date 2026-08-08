60 దాటినా నాగార్జునలా కుర్రాడిలా కనిపించాలా? ఈ ఫుడ్స్ తినండి..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
60ఏళ్లు దాటినా 25ఏళ్ల కుర్రాడిలా కనిపించాలంటే మన లైఫ్ స్టైల్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సాధ్యమే అంటున్నారు వైద్యులు
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
సినిమా హీరో నాగార్జున కూడా తన రోజువారీ డైట్లో చేర్చుకునే ఆహార పదార్థాలే ఆయనను యవ్వనంగా ఉంచుతాయని పలు సందర్భాల్లో స్వయంగా చెప్పారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
మీరు కూడా 60 దాటిన నాగార్జునలా కుర్రాడిలా కనిపించాలంటే మీ డైట్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోండి. అవేంటో చూద్దాం.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
చర్మంపై ముడతలు తగ్గేందుకు చాలా మంది ఖరీదైన క్రీములు, సీరమ్స్ వాడుతారు. కానీ మన వంటింట్లో ఉండే ఆహారాలతోనే మనకు బలం ఇస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
చిలకడదుంప తింటే చర్మ కణాల పునరుద్ధరణకు దోహదపడుతుంది. ఉడికించి, లేదా కాల్చి తింటే మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
క్యారెట్ లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కాలుష్యం, ఎండ ప్రభావం నుంచి చర్మాన్ని కాపాడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
పాలకూర, తోటకూర, ఆకుకూరలు వంటివి నిత్యం డైట్లో చేర్చుకోవాలి. వీటిలో ఉండే బీటా కెరోటిన్ , విటమిన్ సి, ల్యూటిన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
గుడ్డులోని పచ్చసొన నేరుగా మీకు విటమిన్ ఏ అందిస్తుంది. దీంతోపాటు ప్రొటీన్, బయోటిన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా జుట్టు, గోళ్లు, చర్మానికి ఉపయోగపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
గుమ్మడికాయలో ఉండే బీటా కెరోటిన్ కూడా చర్మానికి మేలు చేస్తుంది. కూర, సూప్, పులుసు రూపంలో చేసుకుని తినవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
వీటితోపాటు తగినంత నీరు, మంచి నిద్ర, సరైన చర్మ రక్షణ, ఇవన్నీ కలిస్తేనే చర్మం ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా, యవ్వనంగా కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
VIEW ALL
Read Next Story