యాపిల్ పండ్లలో అనేక రకాల విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
డైలీ ఒక యాపిల్ తింటే అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు దూరమౌతాయని నిపుణులు చెబుతారు.
యాపిల్ పండ్ల మీద కొంత మంది కారం పొడి, ఉప్పును వేసుకుని తింటారు.
అంతేకాకుండా దీనిపై మసాాలాలు కూడా వేసుకుని తింటారు.
ఇలా యాపిల్ పండ్లను తింటే కడుపు నొప్పితో పాటు, అల్సర్ సమస్యలు కూడా ఏర్పడతాయి.
ఇలాంటి వారిలొ వెంట్రుకలు రాలిపోవడం, జుట్లు చిట్లిపొవడం జరుగుతుంది.
అందుకే యాపిల్ పండ్ల మీద ఎలాంటి ఉప్పు, కారం పొడిని వేసుకుని తినొద్దని నిపణులు చెబుతున్నారు.
యాపిల్ పండ్ల వల్ల కొంత మందిలో చర్మ సంబంధ అలర్జీలు కూడా ఏర్పడతాయి.