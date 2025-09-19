Apple Fruit: యాపిల్ పండును ఇలా అస్సలు తినకూడదు..!.. నమ్మలేని నిజాలు..

Inamdar Paresh
Sep 19,2025
apple benefits:

యాపిల్ పండ్లలో అనేక రకాల విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

apple fruit facts:

డైలీ ఒక యాపిల్ తింటే అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు దూరమౌతాయని నిపుణులు చెబుతారు.

stomach pain:

యాపిల్ పండ్ల మీద కొంత మంది కారం పొడి, ఉప్పును వేసుకుని తింటారు.

apple on life style:

అంతేకాకుండా దీనిపై మసాాలాలు కూడా వేసుకుని తింటారు.

Stomach upset:

ఇలా యాపిల్ పండ్లను తింటే కడుపు నొప్పితో పాటు, అల్సర్ సమస్యలు కూడా ఏర్పడతాయి.

Hair loss:

ఇలాంటి వారిలొ వెంట్రుకలు రాలిపోవడం, జుట్లు చిట్లిపొవడం జరుగుతుంది.

apple with salt:

అందుకే యాపిల్ పండ్ల మీద ఎలాంటి ఉప్పు, కారం పొడిని వేసుకుని తినొద్దని నిపణులు చెబుతున్నారు.

Skin care:

యాపిల్ పండ్ల వల్ల కొంత మందిలో చర్మ సంబంధ అలర్జీలు కూడా ఏర్పడతాయి.

