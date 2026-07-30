Apple Pickle: ఆపిల్ పండుతో పచ్చడి ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసా?

ఆపిల్ పండుతో పచ్చడి చేసేందుకు కడిగి బాగా ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
ఆ ముక్కలకు కల్లుఉప్పు కలిపి అందులో నీరు బయటకు పోయేంత వరకు పక్కన పెట్టాలి.
ఆలోపు మెంతులు, ఆవాలు, సొంపు, దనియాలు, తేలికగా వేయించి మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి
బాండీలో నూనె పోసి పొగలు వచ్చేంత వరకు వేడి చేయాలి.
ఆ తర్వాత చిన్న మంటపై మెంతులు, ఆవాలు, సొంపు మిశ్రమాన్ని వేయించుకోవాలి.
వెంటనే ఆపిల్ ముక్కలను వేసి బాగా కలియ తిప్పి..కొద్దిసేపు మూత పెట్టాలి.
ఆపిల్ ముక్కలు బంగారపు రంగులోకి వచ్చాక పొయ్యిపై నుంచి దించేయాలి.
అందులో వెనిగర్ కలిపితే పచ్చడి ఎక్కువకాలం తాజాగా ఉంటుంది.
ఆ తర్వాత దాన్ని పొడి గాజుసీసాలో భద్రపరుచుకొని రెండు రోజుల తర్వాత తినొచ్చు.