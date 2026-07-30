Apple Pickle: ఆపిల్ పండుతో పచ్చడి ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసా?

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

ఆపిల్ పండుతో పచ్చడి చేసేందుకు కడిగి బాగా ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

ఆ ముక్కలకు కల్లుఉప్పు కలిపి అందులో నీరు బయటకు పోయేంత వరకు పక్కన పెట్టాలి.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

ఆలోపు మెంతులు, ఆవాలు, సొంపు, దనియాలు, తేలికగా వేయించి మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

బాండీలో నూనె పోసి పొగలు వచ్చేంత వరకు వేడి చేయాలి.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

ఆ తర్వాత చిన్న మంటపై మెంతులు, ఆవాలు, సొంపు మిశ్రమాన్ని వేయించుకోవాలి.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

వెంటనే ఆపిల్ ముక్కలను వేసి బాగా కలియ తిప్పి..కొద్దిసేపు మూత పెట్టాలి.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

ఆపిల్ ముక్కలు బంగారపు రంగులోకి వచ్చాక పొయ్యిపై నుంచి దించేయాలి.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

అందులో వెనిగర్ కలిపితే పచ్చడి ఎక్కువకాలం తాజాగా ఉంటుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

ఆ తర్వాత దాన్ని పొడి గాజుసీసాలో భద్రపరుచుకొని రెండు రోజుల తర్వాత తినొచ్చు.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

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