జుట్టు తెల్లబడటానికి ప్రధాన కారణం మెలానిన్ తగ్గిపోవడం. దీన్ని సహజంగా పెంచడం సాధ్యమే.
ఉసిరి పొడి (Amla Powder) జుట్టు రంగును సహజంగా పునరుద్ధరిస్తుంది. ఇది విటమిన్ Cతో నిండివుంటుంది.
ఉసిరి పొడిని కొబ్బరి నూనెలో కలిపి తలకు రాసి 20 నిమిషాలు ఉంచి కడగాలి.
ఇది జుట్టు వేర్లు బలపరచి, వెంట్రుకలు రాలిపోకుండా కాపాడుతుంది.
క్రమం తప్పకుండా వాడితే తెల్ల వెంట్రుకలు క్రమంగా నల్లగా మారుతాయి.
ఉసిరి పొడితో పాటు కరివేపాకు ముద్ద కలిపి వాడితే ఫలితం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది.
ఈ సహజమైన పొడి వాడకం వల్ల కెమికల్ లేకుండా జుట్టు నల్లగా, ఆరోగ్యంగా మారుతుంది.