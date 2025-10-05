Natural Remedy

జుట్టు తెల్లబడటానికి ప్రధాన కారణం మెలానిన్ తగ్గిపోవడం. దీన్ని సహజంగా పెంచడం సాధ్యమే.

Vishnupriya
Oct 05,2025
Amla Powder Magic

ఉసిరి పొడి (Amla Powder) జుట్టు రంగును సహజంగా పునరుద్ధరిస్తుంది. ఇది విటమిన్ Cతో నిండివుంటుంది.

How to Use

ఉసిరి పొడిని కొబ్బరి నూనెలో కలిపి తలకు రాసి 20 నిమిషాలు ఉంచి కడగాలి.

Hair Strength

ఇది జుట్టు వేర్లు బలపరచి, వెంట్రుకలు రాలిపోకుండా కాపాడుతుంది.

Natural Color

క్రమం తప్పకుండా వాడితే తెల్ల వెంట్రుకలు క్రమంగా నల్లగా మారుతాయి.

Extra Tip

ఉసిరి పొడితో పాటు కరివేపాకు ముద్ద కలిపి వాడితే ఫలితం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది.

Final Result

ఈ సహజమైన పొడి వాడకం వల్ల కెమికల్ లేకుండా జుట్టు నల్లగా, ఆరోగ్యంగా మారుతుంది.

