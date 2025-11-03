ఉల్లిపాయ రసంలో ఉండే సల్ఫర్ జుట్టు రూట్స్ను బలపరచి.. కొత్త జుట్టు రావడంలో సహాయపడుతుంది.
ఉల్లిగడ్డ రసం జుట్టుకు పట్టిస్తే స్కాల్ప్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ను పెంచి.. జుట్టు రాలిపోవడం తగ్గిస్తుంది.
చుండ్రుతో బాధపడేవారికి ఉల్లిపాయ రసం గొప్పవరం. ఉల్లిపాయలోని యాంటీబ్యాక్టీరియల్ గుణాలు తలపై ఫంగస్, డ్యాండ్రఫ్ను తగ్గిస్తాయి.
గడ్డిలా ఉన్న జుట్టు సిల్కీగా మార్చడంలో ఉల్లిపాయ రసం ఎంతో సహాయపడుతుంది. రెగ్యులర్గా రసం రాసుకోవడం వల్ల జుట్టు రఫ్గా కాకుండా సిల్కీగా, మెత్తగా మారుతుంది.
తెల్లవెంట్రుకలు తొందరగా రాకూడదంటే ఈ రసం జుట్టుకు పట్టించాలి. ఉల్లిపాయలో ఉన్న క్యాటలేజ్ ఎంజైమ్ జుట్టు పిగ్మెంటేషన్ను కాపాడి, అకాలంలో తెల్లబడకుండా చేస్తుంది.
ఉల్లిగడ్డ రసం జుట్టుకు పట్టిస్తే.. తల చర్మానికి పోషకాలు అందించి, జుట్టు రూట్స్ మజ్బూత్గా మారేలా చేస్తుంది.
ఉల్లిపాయ రసాన్ని కొబ్బరి నూనెతో కలిపి రాసుకుంటే జుట్టు సహజ మెరుపును తిరిగి పొందుతుంది. సిల్కీగా కనిపిస్తుంది.
స్కాల్ప్పై ఉండే సూక్ష్మక్రిములను తొలగించి, చర్మ సమస్యలు రాకుండా చేస్తుంది.
స్కాల్ప్లోని ఆయిల్ బ్యాలెన్స్ను కంట్రోల్ చేసి, తల చర్మం హెల్దీగా ఉంచుతుంది.
ఉల్లిపాయ రసాన్ని జుట్టు రూట్స్కి మసాజ్ చేయాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో కడగాలి. వారానికి 2 సార్లు చేస్తే అద్భుత ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.