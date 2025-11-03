Onion Oil: ఈ గడ్డ నుంచి తీసిన రసం జుట్టుకు రాసుకుంటే.. జనుము కంటే సిల్కీగా మారడం పక్కా..!!

Bhoomi
Nov 03,2025
';

కొత్త జుట్టు

ఉల్లిపాయ రసంలో ఉండే సల్ఫర్ జుట్టు రూట్స్‌ను బలపరచి.. కొత్త జుట్టు రావడంలో సహాయపడుతుంది.

 ';

జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది

ఉల్లిగడ్డ రసం జుట్టుకు పట్టిస్తే స్కాల్ప్‌లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్‌ను పెంచి.. జుట్టు రాలిపోవడం తగ్గిస్తుంది.

 ';

డ్యాండ్రఫ్‌కి చెక్

చుండ్రుతో బాధపడేవారికి ఉల్లిపాయ రసం గొప్పవరం. ఉల్లిపాయలోని యాంటీబ్యాక్టీరియల్ గుణాలు తలపై ఫంగస్, డ్యాండ్రఫ్‌ను తగ్గిస్తాయి.

 ';

జుట్టు సిల్కీ, స్మూత్‌గా

గడ్డిలా ఉన్న జుట్టు సిల్కీగా మార్చడంలో ఉల్లిపాయ రసం ఎంతో సహాయపడుతుంది. రెగ్యులర్‌గా రసం రాసుకోవడం వల్ల జుట్టు రఫ్‌గా కాకుండా సిల్కీగా, మెత్తగా మారుతుంది.

 ';

గ్రే హెయిర్‌కి చెక్

తెల్లవెంట్రుకలు తొందరగా రాకూడదంటే ఈ రసం జుట్టుకు పట్టించాలి. ఉల్లిపాయలో ఉన్న క్యాటలేజ్ ఎంజైమ్ జుట్టు పిగ్మెంటేషన్‌ను కాపాడి, అకాలంలో తెల్లబడకుండా చేస్తుంది.

 ';

జుట్టు రూట్స్‌

ఉల్లిగడ్డ రసం జుట్టుకు పట్టిస్తే.. తల చర్మానికి పోషకాలు అందించి, జుట్టు రూట్స్ మజ్బూత్‌గా మారేలా చేస్తుంది.

 ';

జుట్టు మెరుపు

ఉల్లిపాయ రసాన్ని కొబ్బరి నూనెతో కలిపి రాసుకుంటే జుట్టు సహజ మెరుపును తిరిగి పొందుతుంది. సిల్కీగా కనిపిస్తుంది.

';

ఇన్ఫెక్షన్లను నివారిస్తుంది

స్కాల్ప్‌పై ఉండే సూక్ష్మక్రిములను తొలగించి, చర్మ సమస్యలు రాకుండా చేస్తుంది.

 ';

తల చర్మానికి న్యాచురల్ టోనర్‌

స్కాల్ప్‌లోని ఆయిల్ బ్యాలెన్స్‌ను కంట్రోల్ చేసి, తల చర్మం హెల్దీగా ఉంచుతుంది.

 ';

ఉపయోగించే విధానం

ఉల్లిపాయ రసాన్ని జుట్టు రూట్స్‌కి మసాజ్‌ చేయాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో కడగాలి. వారానికి 2 సార్లు చేస్తే అద్భుత ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.

 ';

VIEW ALL

Grey Hair: తెల్లజుట్టు నల్లగా మార్చుకోవడం ఇంత సింపులా? ఇన్నాళ్లూ ఎలా మిస్ అయ్యాం భయ్యా..!

పెళ్లి తర్వాత అందాల డోసు పెంచిన 'మహానటి'..అస్సలు ఆగట్లేదు!

Avocado: అవకాడో రోజూ తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది?

Cloves Remedies: లవంగంతో ఈ రహస్యమైన రెమిడీలు చేస్తే.. ఆకస్మిక ధనలాభం, పెళ్లిలోని ఆటంకాలు దూరం..!
Read Next Story