Popular Snack

వడలు చాలామందికి ఇష్టమైన స్నాక్. ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియన్ ఎక్కువ తింటారు

Vishnupriya
Jan 09,2026
';

Vada

ఈ వడ సాధారణంగా మనం ఉద్ది పప్పుతో చేసుకుంటాం.

 ';

Oil Content

వడలు ఎక్కువ నూనెను లాగుతాయి కాబట్టి ఇవి తినడం వల్ల తప్పకుండా కేలరీలు పెరుగుతాయి.

 ';

Digestive Issue

తరచూ తింటే జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు.

 ';

Healthy Option

ఇంట్లో తక్కువ నూనెలో చేస్తే కొంత మంచిది.

 ';

Portion Control

పరిమితంగా తింటే పెద్ద సమస్య కాదు. అంతేకాకుండా వారానికి ఒకతో రెండో వడలు తినడం వల్ల నడుము నొప్పి కూడా తగ్గుతుంది.

 ';

How Many Per Week

వడలను అప్పుడప్పుడు మాత్రమే తినాలి. ఎక్కువ తింటే మాత్రం బరువు పెరగడం ఖాయం.

 ';

Health Tip

కాబట్టి వారానికి రెండు వడలు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది అంతకన్నా ఎక్కువ తింటే.. క్యాలరీలు ఎక్కువై.. గుండెకు కూడా ప్రమాదమే

 ';

VIEW ALL

Pumpkin Seeds: రోజుకొక స్పూన్ గుమ్మడి గింజలు తింటే ఎన్నో లాభాలు.. ముఖ్యంగా గుండెకు..!

Almonds: చలికాలంలో బాదం ఎందుకు తప్పనిసరి? వైద్యులు చెప్పే కారణాలు ఇవే

Famous Sweets: మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ స్వీట్ ఫేమస్ అంటే..?

Fatty Liver: ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నవారు గోధుమలతో చేసిన చపాతీలు తినొచ్చా.?

Read Next Story