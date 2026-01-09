వడలు చాలామందికి ఇష్టమైన స్నాక్. ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియన్ ఎక్కువ తింటారు
ఈ వడ సాధారణంగా మనం ఉద్ది పప్పుతో చేసుకుంటాం.
వడలు ఎక్కువ నూనెను లాగుతాయి కాబట్టి ఇవి తినడం వల్ల తప్పకుండా కేలరీలు పెరుగుతాయి.
తరచూ తింటే జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు.
ఇంట్లో తక్కువ నూనెలో చేస్తే కొంత మంచిది.
పరిమితంగా తింటే పెద్ద సమస్య కాదు. అంతేకాకుండా వారానికి ఒకతో రెండో వడలు తినడం వల్ల నడుము నొప్పి కూడా తగ్గుతుంది.
వడలను అప్పుడప్పుడు మాత్రమే తినాలి. ఎక్కువ తింటే మాత్రం బరువు పెరగడం ఖాయం.
కాబట్టి వారానికి రెండు వడలు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది అంతకన్నా ఎక్కువ తింటే.. క్యాలరీలు ఎక్కువై.. గుండెకు కూడా ప్రమాదమే