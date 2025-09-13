Hair Care

ప్రతి ఒక్కరు దట్టంగా, పొడవుగా, మెరిసేలా జుట్టు ఉండాలని కోరుకుంటారు.

Vishnupriya
Sep 13,2025
';

Common Mistake

కానీ చాలా మంది చేసే ఒక చిన్న తప్పు వల్ల జుట్టు తాటిమానులు పెరగకుండా ఆగిపోతుంది.

 ';

Excess Shampoo

అది ఏమిటంటే.. ప్రతిరోజూ షాంపూ వాడటం. ఇది జుట్టు సహజ తేమను తగ్గిస్తుంది. అది కూడా షాంపు నీళ్లలో కలుపుకోకుండా అసలు వాడకూడదు.

 ';

Dryness Issue

తేమ తగ్గిపోవడం వల్ల జుట్టు పొడిబారి, త్రుట్లు పడి, ఎదగడం ఆగిపోతుంది.

 ';

Healthy Routine

వారం లో 2–3 సార్లు మాత్రమే షాంపూ వాడి, మిగతా రోజులు నూనె మసాజ్ చేస్తే ఫలితం బాగుంటుంది. ఆ రెండు మూడుసార్లు కూడా షాంపుని కొద్దిగా నీళ్లలో కలుపుకొని అప్లై చేసుకోవాలి.

 ';

Balanced Diet

అదే విధంగా ఆహారంలో ప్రోటీన్, విటమిన్లు ఉండే పదార్థాలు తింటే జుట్టు బలపడుతుంది.

 ';

Hair Growth

ఈ చిన్న జాగ్రత్త పాటిస్తే తాటిమానులు బాగా పెరిగి, జుట్టు అందంగా మెరిసిపోతుంది.

 ';

VIEW ALL

Curious Fact: వామ్మో.. ఇదేం ట్విస్ట్..! ఒక వ్యక్తి రోజుకు అన్నిసార్లు కనురెప్పలు కొడతాడా..?

Jowar Roti: రాత్రిపూట జొన్న రొట్టెలను తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Snakes: నిజంగా పాములకు కళ్లు ఉంటాయా..? అసలు నిజం ఏంటంటే..!

Glycerin: గ్లిజరిన్‌తో గ్లాసీ స్కిన్‌ మీ సొంతం ఇలా..!
Read Next Story