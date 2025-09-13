ప్రతి ఒక్కరు దట్టంగా, పొడవుగా, మెరిసేలా జుట్టు ఉండాలని కోరుకుంటారు.
కానీ చాలా మంది చేసే ఒక చిన్న తప్పు వల్ల జుట్టు తాటిమానులు పెరగకుండా ఆగిపోతుంది.
అది ఏమిటంటే.. ప్రతిరోజూ షాంపూ వాడటం. ఇది జుట్టు సహజ తేమను తగ్గిస్తుంది. అది కూడా షాంపు నీళ్లలో కలుపుకోకుండా అసలు వాడకూడదు.
తేమ తగ్గిపోవడం వల్ల జుట్టు పొడిబారి, త్రుట్లు పడి, ఎదగడం ఆగిపోతుంది.
వారం లో 2–3 సార్లు మాత్రమే షాంపూ వాడి, మిగతా రోజులు నూనె మసాజ్ చేస్తే ఫలితం బాగుంటుంది. ఆ రెండు మూడుసార్లు కూడా షాంపుని కొద్దిగా నీళ్లలో కలుపుకొని అప్లై చేసుకోవాలి.
అదే విధంగా ఆహారంలో ప్రోటీన్, విటమిన్లు ఉండే పదార్థాలు తింటే జుట్టు బలపడుతుంది.
ఈ చిన్న జాగ్రత్త పాటిస్తే తాటిమానులు బాగా పెరిగి, జుట్టు అందంగా మెరిసిపోతుంది.