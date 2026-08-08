పిల్లలు బలపాలు తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
చాలా మంది పిల్లలకు బలపాలు తినే విచిత్రమైన అలవాటు ఉంటుంది. కానీ ఇవి ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
బలపాలు ఆరోగ్యానికి హానికరమని తెలియని పిల్లలు ప్రతిరోజూ తింటుంటారు. అవి రుచిగా అనిపించడంతో మరింత ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
కడుపునొప్పి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యల బారిన పడుతుంటారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు వెంటనే గమనించి వారిలో ఇలాంటి అలవాటును మార్చాల్సి అవసరం ఉంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
రంగురంగుల బలపాల్లో ఉండే రసాయనాలు చిన్నపిల్లల సున్నిత శరీరం పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
వీటిని తరచుగా తినడం వల్ల వాంతులు, వికారం వంటి అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
శరీరంలో పోషకాల లోపం వల్ల ఇలాంటి అలవాట్లు పిల్లల్లో కనిపిస్తాయి. ఈ సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
పిల్లలు మట్టి లేదా బలపాలు తినే అలవాటును గమనించిన వెంటనే వారిని సున్నితంగా మందలించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
శరీరంలో ఖనిజాల లోపం లేకుండా పిల్లలకు పౌష్టికాహారాన్ని క్రమం తప్పకుండా అందించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
పిల్లలు నోట్లో బలపాలు పెట్టుకోకుండా ఉపాధ్యాయులతోపాటు తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
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