Banana Facts: రోజు ఒక అరటి పండు తింటే..ఈ సమస్యలు వెంటనే పరార్..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

అరటి పండ్లను రోజు తినే వారిలో జుట్లు కుదుళ్ల నుంచి రాలిపోయే సమస్యలుండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

అరటి పండు తినడం వల్ల జీవక్రియలు యాక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

అరటి తొక్కల్ని ముఖంకు పెట్టుకుంటే మొటిమలు పూర్తిగా నయమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

పీరియడ్స్ సమయంలో ఉన్న ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

జుట్టు నల్లగా దట్టంగా పెరగటంతో అరటిలోని కారకాలు ఉపయోగ పడతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

ప్రతిరోజు అరటి జ్యూస్ ను తాగిన కూడా ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

నడుము నొప్పి, డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ సమస్యలు క్రమంగా దూరమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

జుట్టురాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలుండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

వర్షాకాలంలో తప్పకుండా రోజు అరటి పండును తినాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

అరటి జ్యూస్ లను తాగితే ఒత్తిడి, అలసట దూరమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

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