Banana Facts: రోజు ఒక అరటి పండు తింటే..ఈ సమస్యలు వెంటనే పరార్..!
అరటి పండ్లను రోజు తినే వారిలో జుట్లు కుదుళ్ల నుంచి రాలిపోయే సమస్యలుండవు.
అరటి పండు తినడం వల్ల జీవక్రియలు యాక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి.
అరటి తొక్కల్ని ముఖంకు పెట్టుకుంటే మొటిమలు పూర్తిగా నయమౌతాయి.
పీరియడ్స్ సమయంలో ఉన్న ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది.
జుట్టు నల్లగా దట్టంగా పెరగటంతో అరటిలోని కారకాలు ఉపయోగ పడతాయి.
ప్రతిరోజు అరటి జ్యూస్ ను తాగిన కూడా ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.
నడుము నొప్పి, డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ సమస్యలు క్రమంగా దూరమౌతాయి.
జుట్టురాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలుండవు.
వర్షాకాలంలో తప్పకుండా రోజు అరటి పండును తినాలి.
అరటి జ్యూస్ లను తాగితే ఒత్తిడి, అలసట దూరమౌతాయి.
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