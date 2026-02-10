అరటి పండ్లు సీజన్ లతో సంబంధంలేకుండా తక్కువ ధరల్లో మార్కెట్లో లభిస్తాయి.
అరటి పండ్లు డైలీ తింటే జుట్టు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
అరటిలో ఉండే విటమిన్ల వల్ల నడుమునొప్పి, డిస్క్ సమస్యలు దూరమౌతాయి.
అరటి పండు మాత్రమే కాకుండా తొక్కతో చాలా లాభాలు ఉంటాయి.
ప్రతిరోజు ఉదయం పూట అరటి పండు తింటేే మలబద్దకం సమస్యలు మాయంఅవుతాయి.
పొట్టకింద కొవ్వు, నడుము చుట్టు ఉన్న లావు భాగంగా క్రమంగా కరిగిపోతుంది.
అరటి పండు తినేవారిలో ఒత్తిడి, పీరియడ్స్ సమస్యలు ఉండవు.
అరటిని తింటు ఉంటూ జీవక్రియలు వేగవంతమౌతమై, ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.