Banana Facts: అరటి పండును డైలీ ఒకటి తింటే.. నెలతిరక్కుండానే ఈ సమస్యలు మటు మాయం..!

Inamdar Paresh
Feb 10,2026
';

banana uses:

అరటి పండ్లు సీజన్ లతో సంబంధంలేకుండా తక్కువ ధరల్లో మార్కెట్లో లభిస్తాయి.

 ';

Hair loss:

అరటి పండ్లు డైలీ తింటే జుట్టు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.

 ';

back pain:

అరటిలో ఉండే విటమిన్ల వల్ల నడుమునొప్పి, డిస్క్ సమస్యలు దూరమౌతాయి.

 ';

banana peel:

అరటి పండు మాత్రమే కాకుండా తొక్కతో చాలా లాభాలు ఉంటాయి.

 ';

constipation:

ప్రతిరోజు ఉదయం పూట అరటి పండు తింటేే మలబద్దకం సమస్యలు మాయంఅవుతాయి.

 ';

Stomach belly:

పొట్టకింద కొవ్వు, నడుము చుట్టు ఉన్న లావు భాగంగా క్రమంగా కరిగిపోతుంది.

 ';

periods pain:

అరటి పండు తినేవారిలో ఒత్తిడి, పీరియడ్స్ సమస్యలు ఉండవు.

 ';

immunity:

అరటిని తింటు ఉంటూ జీవక్రియలు వేగవంతమౌతమై, ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.

 ';

VIEW ALL

Carrot and Beetroot: క్యారెట్–బీట్రూట్ తురుముకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టి తర్వాత వాడుకోవచ్చా..?

Fruit Timing: ఉదయం పండ్లు తినడం మంచిదా లేక రాత్రి తినడం మేలా..?

Night Diet Doubt: రాత్రిపూట పాలు లేదా పెరుగు తీసుకోవచ్చా.. తీసుకోకూడదా..?

Riddhi Kumar Photos: కుర్రాళ్లకు అందాలతో వల..ప్రభాస్ హీరోయిన్ ఘాటు ఫోజులు!
Read Next Story