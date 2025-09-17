అరటి పండ్లు అన్ని కాలాల్లో, అందుబాటు ధరకే లభిస్తాయి.
అందుకే చాలా మంది అరటి పండ్లను తినేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తారు.
అరటి పండ్లను తినే వారిలో వెంట్రుకలు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలు ఉండదు.
కడుపు నొప్పి, మలబద్దకం వంటి సమస్యలు అరటి తినేవారిలో కన్పించదు.
అరటి తొక్కను రాత్రి పూట వెంట్రుకలు పెడితే.. తెల్లవెంట్రుకలు ఉండదు.
అరటి పండ్లతో పాటు, తొక్కను కూడా ఫెస్ ప్యాక్ లా వేసుకుంటే మొటిమలు నయం అవుతాయి.
అరటి పండ్లను డైలీ రెండు తింటే రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
అరటిని తినేవారిలో శరీరం చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది.