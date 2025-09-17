Banana Peel: అరటి తొక్కను లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. ఈ షాకింగ్ నిజాలు మీకు తెలుసా..?.

Inamdar Paresh
Sep 17,2025
banana effect:

అరటి పండ్లు అన్ని కాలాల్లో, అందుబాటు ధరకే లభిస్తాయి.

Hair loss:

అందుకే చాలా మంది అరటి పండ్లను తినేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తారు.

banana fruit:

అరటి పండ్లను తినే వారిలో వెంట్రుకలు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలు ఉండదు.

Stomach pain:

కడుపు నొప్పి, మలబద్దకం వంటి సమస్యలు అరటి తినేవారిలో కన్పించదు.

White hair:

అరటి తొక్కను రాత్రి పూట వెంట్రుకలు పెడితే.. తెల్లవెంట్రుకలు ఉండదు.

Face glow:

అరటి పండ్లతో పాటు, తొక్కను కూడా ఫెస్ ప్యాక్ లా వేసుకుంటే మొటిమలు నయం అవుతాయి.

Immunity:

అరటి పండ్లను డైలీ రెండు తింటే రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

Banana:

అరటిని తినేవారిలో శరీరం చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది.

