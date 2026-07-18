Banana Fruit: రోజు ఒక అరటి పండు తింటే.. మీ పొట్టలోని ఈ సమస్యలు మటుమాయం..!
అరటి పండు తినేవారిలో నడుము దగ్గర ఫ్యాట్ సమస్యలుండవు.
అరటిని తినేవారిలో శరీరంలోని మలినాలు వ్యర్థాలతో బైటకు వెళ్లిపోతాయి.
ప్రెగ్నెంట్ మహిళలకు అరటి పండు చాలా మంచిదని చెప్తారు.
రన్నింగ్ చేసే వారి శరీరం అలసటకు గురికాకుండా అరటి వెంటనే శక్తినిస్తుంది.
అరటిని పాలల్ో కల్పి తింటే ఇమ్యునిటీ రెట్టింపు అవుతుంది.
నడుము నొప్పి, డిస్క్ సమస్యలు దూర మౌతాయి.
అరటి తొక్కను ముఖంకు పెట్టుకుంటే మొటిమలు, నల్లని మచ్చలు పోతాయి.
జుట్టు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలు దూరమౌతాయి.
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