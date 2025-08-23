అరటి పండు అన్ని సీజన్ లలో లభించే పుష్కలమైన విటమిన్ లు ఉండే ఫలం
ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్ మహిళలకు అరటి ఎంతో ప్రయోజనం కల్గజేస్తుంది.
అతిగా లావుగా ఉన్న వారు అరటి తొక్కను తింటే.. క్రమంగా సన్నజాజీలా మారుతారు.
అరటిలో ఉండే గుణాలు పీరియడ్స్ సమయంలో కలిగే నొప్పిని దూరం చేస్తాయి.
అరటి తొక్కను ఎండబెట్టి దాన్ని పాలల్లో , చక్కెర వేసుకుని రాత్రి పూట తినాలి.
అరటితొక్కను ఎండబెట్టాక.. వాటిని నూనెలో వేసి ఆ నూనెల తలకు పెడితే జుట్టుబలంగా మారుతుంది.
బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలు పొవడానికి అరటి తొక్క ఎంతో ఉపయోగ పడుతుంది.
అరటిని తినే వారిలో ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటివి అస్సలు ఉండవు.
అరటిని రెగ్యులర్గా తినేవారిలో జుట్టురాలడం, చుండ్రు సమస్యలు ఉండవు.