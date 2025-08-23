Banana Peel: బనానా తొక్కను లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. నమ్మలేని నిజాలు మీ కోసం..!

Inamdar Paresh
Aug 23,2025
';

banana for health:

అరటి పండు అన్ని సీజన్ లలో లభించే పుష్కలమైన విటమిన్ లు ఉండే ఫలం

 ';

Pregnant women:

ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్ మహిళలకు అరటి ఎంతో ప్రయోజనం కల్గజేస్తుంది.

 ';

fat:

అతిగా లావుగా ఉన్న వారు అరటి తొక్కను తింటే.. క్రమంగా సన్నజాజీలా మారుతారు.

 ';

Periods pain:

అరటిలో ఉండే గుణాలు పీరియడ్స్ సమయంలో కలిగే నొప్పిని దూరం చేస్తాయి.

 ';

banana peel:

అరటి తొక్కను ఎండబెట్టి దాన్ని పాలల్లో , చక్కెర వేసుకుని రాత్రి పూట తినాలి.

 ';

banana for health:

అరటితొక్కను ఎండబెట్టాక.. వాటిని నూనెలో వేసి ఆ నూనెల తలకు పెడితే జుట్టుబలంగా మారుతుంది.

 ';

Bellyfat:

బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలు పొవడానికి అరటి తొక్క ఎంతో ఉపయోగ పడుతుంది.

 ';

Stress:

అరటిని తినే వారిలో ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటివి అస్సలు ఉండవు.

 ';

Hair loss:

అరటిని రెగ్యులర్గా తినేవారిలో జుట్టురాలడం, చుండ్రు సమస్యలు ఉండవు.

 ';

