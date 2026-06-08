Banana Peel: అరటి పండు తొక్కను పడేస్తున్నారా..?.. ఈ లాభాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు..!
అరటి పండ్లు మార్కెట్ లలో అన్ని సీజన్ లలో తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి.
అరటి పండు రెగ్యులర్గా తినేవారిలో ఒత్తిడి, అలసటలు ఉండవు.
అరటి పండులో విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
రన్నింగ్ కు వెళ్లేవారు డైలీ ఒక అరటి పండు తింటే కండరాలుస్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి.
అరటి పండు మాత్రమే కాకుండా తొక్కలు తిన్న చాలా లాభాలు కల్గుతాయి.
అరటి తొక్కలో ఉండే గుణాలు రోగ నిరోధకశక్తిని పెంచి, మలబద్దకంను నిరోధిస్తాయి.
అరటి తొక్కను వెంట్రుకలకు అప్లై చేసి గంట తర్వాత స్నానం చేస్తే రాలిపొవడం సమస్య ఉండదు.
అరటి పండును గుజ్జులా చేసి డైలీ జ్యూస్ తాగితే బెల్లీ ఐస్ లా కరిగిపోతుంది.
అరటి పండు తినేవారిలో చర్మం ముడతలు పడటం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు పోయి, చిట్లి పొవడం వంటి ప్రాబ్లమ్స్ కన్పించవు.
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