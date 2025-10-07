Banana Peel: అరటి తొక్కను లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. నమ్మలేని నిజాలు ఇవే..

Inamdar Paresh
Oct 07,2025
';

banana fruit effect:

అరటి పండ్లు అన్ని సీజన్ లలో తక్కువ ధరల్లో లభిస్తాయి.

 ';

banana:

అరటి పండ్లలో పుష్కలమైన పొషకాలు, మినరల్స్ ఉంటాయి.

 ';

banana fruit:

అరటి పండ్లను మాత్రమే కాకుండా అరటి తొక్కలతో అనేక ఉపయోగాలు ఉంటాయి.

 ';

banana peel:

అరటి తొక్కల్ని పాలలో కల్పి తింటే కడుపు నొప్పి సమస్యలు దూరమౌతాయి.

 ';

Face glow:

అరటి తొక్కల్ని కొంత మంది ఎండబెట్టి, ముఖానికి ఫెస్ ప్యాక్ లా పెట్టుకుంటారు.

 ';

hair care:

అరటి తొక్కలు తినడం వల్ల వెంట్రుకలు రాలడం సమస్యలు దూరమౌతాయి.

 ';

Life style:

అరటి పండ్లలో జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేసే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

 ';

Hair loss:

అరటి పండ్ల వలన జుట్టు మందంగా, పొడవుగా పెరుగుతుంది.

 ';

