అరటి పండ్లు అన్ని సీజన్ లలో తక్కువ ధరల్లో లభిస్తాయి.
అరటి పండ్లలో పుష్కలమైన పొషకాలు, మినరల్స్ ఉంటాయి.
అరటి పండ్లను మాత్రమే కాకుండా అరటి తొక్కలతో అనేక ఉపయోగాలు ఉంటాయి.
అరటి తొక్కల్ని పాలలో కల్పి తింటే కడుపు నొప్పి సమస్యలు దూరమౌతాయి.
అరటి తొక్కల్ని కొంత మంది ఎండబెట్టి, ముఖానికి ఫెస్ ప్యాక్ లా పెట్టుకుంటారు.
అరటి తొక్కలు తినడం వల్ల వెంట్రుకలు రాలడం సమస్యలు దూరమౌతాయి.
అరటి పండ్లలో జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేసే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
అరటి పండ్ల వలన జుట్టు మందంగా, పొడవుగా పెరుగుతుంది.
