Banana Peel: అరటి తొక్కలో ఉండే అద్బుత గుణాలు.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

అరటి పండు అన్ని సీజన్ లో మార్కెట్ లలో లభిస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

చాలా మంది అరటిని ఎంతో ఇష్టంతో తింటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

అరటి పండు తింటే జీవక్రియలు చాలా వేగంగా జరుగుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

మహిళల్లో పీరియడ్స్ సమయంలో కలిగే పొత్త కడుపు నొప్పిని అరటి గుణాలు తగ్గిస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

అరటి పండును డైలీ తినేవారిలో ఇమ్యునిటీ బాగా పెరుగుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

నడుము నొప్పి, రక్త ప్రసరణలో గ్యాప్ లను అరటితోక్కలో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

అరటి తొక్కను ఎండబెట్టి వాటి పౌడర్ ను పాలల్లో కల్పి తాగితే ఎముకలు గట్టిగా మారుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

ప్రెగ్నెంట్ మహిళలు రోజు తప్పకుండా ఒక బనానా తినాలని చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

జుట్టు రాలడం, తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యల్ని అరటి పండు దూరం చేస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

రన్నింగ్ లు , జాగీంగ్ లు చేేసే వారు అరటి తింటే అలసట ఉండదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 03, 2026

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