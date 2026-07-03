Banana Peel: అరటి తొక్కలో ఉండే అద్బుత గుణాలు.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?
అరటి పండు అన్ని సీజన్ లో మార్కెట్ లలో లభిస్తుంది.
చాలా మంది అరటిని ఎంతో ఇష్టంతో తింటారు.
అరటి పండు తింటే జీవక్రియలు చాలా వేగంగా జరుగుతాయి.
మహిళల్లో పీరియడ్స్ సమయంలో కలిగే పొత్త కడుపు నొప్పిని అరటి గుణాలు తగ్గిస్తాయి.
అరటి పండును డైలీ తినేవారిలో ఇమ్యునిటీ బాగా పెరుగుతుంది.
నడుము నొప్పి, రక్త ప్రసరణలో గ్యాప్ లను అరటితోక్కలో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తాయి.
అరటి తొక్కను ఎండబెట్టి వాటి పౌడర్ ను పాలల్లో కల్పి తాగితే ఎముకలు గట్టిగా మారుతాయి.
ప్రెగ్నెంట్ మహిళలు రోజు తప్పకుండా ఒక బనానా తినాలని చెప్తారు.
జుట్టు రాలడం, తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యల్ని అరటి పండు దూరం చేస్తుంది.
రన్నింగ్ లు , జాగీంగ్ లు చేేసే వారు అరటి తింటే అలసట ఉండదు.
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