Juice: గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యనా? ఈ సమ్మర్‌లో రసంతో వీటికి గుడ్ బై చెప్పండి!

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 27, 2026

చాలామంది ఇతర దేశాలకు చెందిన వారు ఎక్కువగా సమ్మర్లో దోసకాయ రసం తాగుతూ ఉంటారు.

దోసకాయ రసంలో 95 శాతం నీటి పరిమాణం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రసం తాగడం వల్ల శరీరం ఆరోగ్యవంతంగా తయారవుతుంది.

వేసవి సమయంలో రోజుకు రెండుసార్లు దోసకాయ రసం తాగడం వల్ల ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి.

ముఖ్యంగా దోసకాయ రసంలో క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ క్రియను ఆరోగ్యవంతంగా తయారు చేస్తుంది.

ఇందులో లభించే అద్భుతమైన ఫైబర్ గుణాలు శరీర బరువును ఆరోగ్యవంతంగా చేసేందుకు కూడా ఎంతగానో సహాయపడతాయి.

ముఖ్యంగా మలబద్ధకంతో పాటు గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరు రోజు ఉదయాన్నే దోసకాయ రసం తాగడం మంచిది.

ముఖ్యంగా వేసవిలో రోజుకు రెండుసార్లు దోసకాయ రసం తాగితే చర్మానికి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా దరిదాపుల్లోకి రాకుండా ఉంటాయి.

దోసకాయ రసం తాగడం వల్ల అందులో లభించే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచుతుంది.

