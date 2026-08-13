బీరులో ఇన్ని పోషకాలా? తాగితే గుండె జబ్బులు రావా?
Published by:
Bhoomi
| Aug 13, 2026
చాలా మంది ఆల్కాహాల్ సేవిస్తుంటారు. కానీ మితిమీరి తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి హానికరమనే సంగతి తెలుసు. అయితే మితంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 13, 2026
బీరులో ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. బీరులో ఉండే ఖనిజాలు, పోషకాలు గుండెకు, ఎముకలకు మేలు చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 13, 2026
బీర్ తయారీలో ఉపయోగించే పదార్థాల కారణంగా, అందులో కొన్ని విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. విటమిన్ బి, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, సెలీనియం తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 13, 2026
హాప్స్ అని పిలువబడే మొక్కల సారం, శరీరంలోని కణాలను రక్షించడంలో సహాయపడే యాంటీఆక్సిడెంట్లను అందిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 13, 2026
మితంగా బీర్ తాగడం వల్ల మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరగవచ్చని కొన్ని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. తక్కువగా తీసుకుంటే గుండె జబ్బుల ప్రమాదం కొంతవరకు తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 13, 2026
బీరులో ఉండే సిలికాన్ ఎముకలను బలంగా ఉంచడంలో సహాయపడినప్పటికీ.. కేవలం దీని కోసమే బీర్ తాగడం సరైన మార్గం కాదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 13, 2026
బీర్ను ఎప్పుడూ ఆరోగ్యకరమైన పానీయంగా పరిగణించకూడదు. ఆల్కహాల్ శాతం సిఫార్సు చేసిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటే, అది కాలేయానికి తీవ్రమైన నష్టం కలిగిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 13, 2026
ఇందులో కేలరీలు అధికంగా ఉంటాయి. ఎక్కువ కేలరీల వల్ల అధిక బరువు, కాలేయ సమస్యలు వస్తాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 13, 2026
పోషకాల కోసం బీరు తాగడం కంటే తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మంచిది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధగా, జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
Published by:
Bhoomi
| Aug 13, 2026
VIEW ALL
Read Next Story