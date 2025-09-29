Weight Loss Tips: ఈ చిట్టి చిట్కాలు పాటిస్తే.. మీ పొట్టకొవ్వు ఛూమంతర్‌లా కరిగిపోతుంది..

Inamdar Paresh
Sep 29,2025


ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది అధిక బరువు, పొట్టకొవ్వుతో సతమతమౌతున్నారు.

 

అధిక బరువుతో కనీసం తమ పనులు తాము చేసుకోలేకపోతున్నారు.

 

కొన్ని సింపుల్ చిట్కాల్ పాటిస్తే అధిక బరువు నుంచి తప్పించుకొవచ్చు.

 

డైలీ అన్నం తిన్న తర్వాత పది నిమిషాల పాటు వజ్రాసనంలో కూర్చుంటే పొట్ట ముందుకు రావు.

 

గంటలు, గంటలు ల్యాప్ టాప్ ల ముందు కూర్చుకుండా.. గంటకు 10 నిమిషాలు లేచి నడవాలి.

 

జంక్ ఫుడ్, పిజ్జాలు, బర్గర్లకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి.

 

రోజు రన్నింగ్ లేదా యోగాలు మొదలైనవి చేస్తే ఆరోగ్యం యాక్టివ్ గా ఉంటుంది.

 

జిమ్ లు, వర్కౌట్ లు చేస్తే అధిక బరువు, పొట్ట కొవ్వు నుంచి తప్పించుకొవచ్చు.

 

