హెల్తీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్..ఈ టిఫిన్ ఎంత తిన్నా పొట్ట అస్సలు పెరగదు!

Harish Darla
Oct 26,2025
ఓట్ మీల్ వెంటనే కడుపు నిండే విధంగా చేస్తుంది. దీన్ని ఎంత తిన్నా కొవ్వు పెరగదు.

పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే కోడిగుడ్డు..శరీరంలో అస్సలు కొవ్వు దరిచేరనివ్వదు.

అవకాడో టోస్ట్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమైన పోషకాలను అందించడం సహా కొవ్వుని తగ్గిస్తుంది.

చియా పుడ్డింగ్ ఆకలిని తగ్గించడంతో పాటు పొత్తి కడుపులో కొవ్వును కరగదీస్తుంది

పాలకూర, అరటిపండ్లు, అవిసె గింజలతో చేసిన స్మూతీలు జీర్ణక్రియకు సాయపడుతుంది

కాటేజ్ చీజ్, కాల్షియం, ప్రోటీన్లు ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారం

గ్రీకు యోగర్ట్ ప్రోటీన్ అందిచడం సహా జీర్క్రియను మెరుగుపరుస్తుంది

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరిచడం లేదు.

