శీతాకాలంలో క్యారెట్లు సమృద్ధిగా లభించే సీజనల్ కూరగాయలు కావడంతో తాజా పోషకాలు అధికంగా అందుతాయి.
క్యారెట్లలో ఉండే ఫైబర్, విటమిన్లు శరీరానికి అవసరమైన రక్తాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
క్యారెట్ జ్యూస్లో నిమ్మరసం కలిపితే చర్మం కాంతివంతంగా మారడానికి అవసరమైన విటమిన్ C ఎక్కువగా అందుతుంది.
ఉసిరి కలిపిన క్యారెట్ జ్యూస్ చర్మానికి కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి మెరిసే చర్మాన్ని ఇస్తుంది.
ఈ జ్యూస్లో ఉన్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని హానికర రేడికల్స్ నుండి రక్షిస్తాయి.
క్యారెట్, ఉసిరి, బీట్రూట్, అల్లంతో చేసిన జ్యూస్ ఐరన్ అధికంగా ఉండడం వల్ల రక్తహీనత తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ జ్యూస్ కొంతమందికి గ్యాస్ సమస్యలు కలిగించే అవకాశం ఉండటం వల్ల చిటికెడు బ్లాక్ సాల్ట్ కలపడం మంచిది.
జలుబు లేదా సైనస్ ఉన్నవారు క్యారెట్ ఎక్కువగా తినితే లక్షణాలు పెరిగే అవకాశం ఉండటం వల్ల తీసుకోవడం తగ్గించాలి.
