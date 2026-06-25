Clove Water Facts: లవంగాల నీళ్లను డైలీ రాత్రి తాగితే.. నెలతిరక్కుండానే మీ పొట్టలో జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే.!
లవంగాల నీళ్లను డైలీ రాత్రి తాగితే బెల్లీ ఫ్యాట్, కొవ్వు నయమవుతుంది.
రాత్రి పూట 2 గంటల పాటు నీళ్లలో లవంగాల్ని వేసి ఆ నీళ్లను నిద్రపోయే ముందు తాగాలి.
లవంగాలలో శరీరంలో మార్పులు తీసుకొచ్చి అనేక రుగ్మతల్ని దూరంచేస్తుంది.
ఒత్తిడిని, అలసటను కల్గించే కణాల్ని నశింపజేస్తుంది.
లవంగాల నీళ్లను రాత్రి పూట తాగితే ఎముకలు బలంగా మారుతాయి.
జుట్టు రాలిపోవడం, తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు మూలాల నుంచి ఉండవు.
మలబద్దకం, శరీరంలో రక్తకణాల్లో రక్తం సరఫరాను వేగవంతం చేస్తుంది.
పీరియడ్స్ సమయంలో రక్తం బ్లీడింగ్ కాకుండా తోడ్పడుతుంది.
లవంగాల నీళ్లను తాగే వారిలో చర్మంపై మచ్చలు, మొటిమలు ఉండవు.
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