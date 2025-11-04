Health Tips: చలికాలంలో బాదం పప్పు తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

Nov 04,2025
శరీరానికి వేడి:

బాదం పప్పులోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు శరీరాన్ని చలినుంచి రక్షిస్తాయి.

ఇమ్యూనిటీ బలపడుతుంది:

విటమిన్ E, జింక్ వంటి పోషకాలు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.

చర్మం మృదువు:

చలికాలంలో పొడిబారే చర్మాన్ని బాదం నూనె సహజంగా మాయిశ్చరైజ్ చేస్తుంది.

మెదడుకు శక్తి:

బాదం పప్పులో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.

గుండె ఆరోగ్యానికి:

బాదం పప్పులు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి.

ఎముకలు బలంగా:

కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ బలమైన ఎముకలకు సహాయపడతాయి.

చలికాలంలో ఎనర్జీ బూస్టర్:

అధిక ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఉండడం వల్ల రోజంతా శక్తివంతంగా ఉండేలా చేస్తుంది.

జుట్టు మెరుపు:

బాదం ఆయిల్‌లోని పోషకాలు జుట్టు రూట్‌లను బలపరుస్తాయి.

షుగర్ కంట్రోల్:

బాదం తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమతుల్యంగా ఉంటాయి.

డిటాక్స్:

బాదం యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలో టాక్సిన్లను తొలగించి తాజాదనం అందిస్తాయి.

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

