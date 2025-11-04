బాదం పప్పులోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు శరీరాన్ని చలినుంచి రక్షిస్తాయి.
విటమిన్ E, జింక్ వంటి పోషకాలు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.
చలికాలంలో పొడిబారే చర్మాన్ని బాదం నూనె సహజంగా మాయిశ్చరైజ్ చేస్తుంది.
బాదం పప్పులో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
బాదం పప్పులు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి.
కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ బలమైన ఎముకలకు సహాయపడతాయి.
అధిక ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఉండడం వల్ల రోజంతా శక్తివంతంగా ఉండేలా చేస్తుంది.
బాదం ఆయిల్లోని పోషకాలు జుట్టు రూట్లను బలపరుస్తాయి.
బాదం తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమతుల్యంగా ఉంటాయి.
బాదం యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలో టాక్సిన్లను తొలగించి తాజాదనం అందిస్తాయి.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.