శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ అందుతుంది.
కండరాలు బలంగా మారుతాయి.
మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.
కళ్ల ఆరోగ్యం కాపాడుతుంది.
ఆకలి నియంత్రణలో ఉండి బరువు పెరగదు.
రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
రోజూ ఒక గుడ్డు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచి అలవాటు.
