Protein Power

శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ అందుతుంది.

Vishnupriya
Dec 03,2025
Muscle Growth

కండరాలు బలంగా మారుతాయి.

Brain Support

మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.

Eye Health

కళ్ల ఆరోగ్యం కాపాడుతుంది.

Weight Control

ఆకలి నియంత్రణలో ఉండి బరువు పెరగదు.

Immunity Boost

రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

Daily Benefit

రోజూ ఒక గుడ్డు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచి అలవాటు.

