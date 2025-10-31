రాగిజావలో ఈ గింజలు నానబెట్టుకుని తాగితే.. ఎముకలు ఉక్కులా మారుతాయ్..!!

Bhoomi
Oct 31,2025
';


రాగి జావలో మెంతులు నానబెట్టి తాగితే కలిగే పది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

';

ఎముకలకు బలం

మెంతులు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. రాగిలో ఉన్న ఫైబర్ గ్యాస్, అజీర్తి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

';

గుండె ఆరోగ్యానికి

రాగి జావలో మెంతులు నానబెట్టుకుని తాగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

 ';

రక్తహీనత నివారణ

రాగిలో ఉన్న ఐరన్, మెంతులోని ఫోలేట్ కలిసి హీమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. రక్తహీనత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

 ';

హార్మోన్ల సమతుల్యత

మెంతులు మహిళలలో హార్మోన్ల బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంచుతాయి. పీరియడ్స్ సమయంలో వచ్చే నొప్పులను కూడా తగ్గిస్తాయి.

';

చర్మం, జుట్టుకు పోషణ

రాగి, మెంతుల్లోని యాంటీఆక్సిడెంట్స్ చర్మాన్ని కాంతివంతం చేస్తాయి. జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. క్రమం తప్పకుండా రాగిజావ మెంతులు తీసుకుంటే మంచిది.

';

రోగనిరోధక శక్తి

రాగి, మెంతులలో విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల శరీరానికి రక్షణ శక్తిని అందిస్తుంది.

 ';

శరీరానికి చల్లదనం

ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే రాగి జావలో మెంతులు నానబెట్టుకుని తాగడం వల్ల శరీరా చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది.

';

VIEW ALL

యూరిక్ యాసిడ్ కు ఇంగ్లీషు మందులతో విసిగిపోయారా..దోసకాయ గింజలతో ఇలా చేయండి..!!

ఈ ఆకులతో పప్పుకూర చేస్తే అమ్మకూడా ఫిదా అవ్వాల్సిందే.. !!

టీ టైమ్‌లో ఆలూ టేస్ట్.. మీ పిల్లలు ఫిదా అయ్యే 10 క్రిస్పీ స్నాక్స్.. మీరూ ట్రై చేయండి..!!

Cloves: ఈ మసాలా తింటే గ్యాస్‌ ఫసక్‌..!
Read Next Story