ఈ గింజలు ఒక్క స్పూన్ తింటే చాలు.. పేగులను క్లీన్ చేసే పవర్ఫుల్ ఫుడ్!
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
సబ్జా గింజలలో డైటరీ ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను చురుగ్గా ఉంచడంలో ఎంతో సహాయం చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
ఈ గింజలను నీటిలో నానబెట్టినప్పుడు చుట్టూ ఏర్పడే జెల్ పొర పేగుల్లోని ట్యాక్సిన్స్ బయటకు పంపడానికి సాయపడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
ఈ గింజలను క్రమం తప్పకుండా ఒక స్పూన్ తీసుకోవడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య త్వరగా తగ్గుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
ఈ గింజలు కడుపులో మంట, ఎసిడిటీ , కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
బాడీ హీట్ను తగ్గించి కడుపును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి ఇవి బెస్ట్ నేచురల్ మెడిసిన్ అని వైద్యులు చెబుతుంటారు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
సబ్జాలోని ప్రీబయోటిక్ గుణాలు పేగుల్లో ఉండే ఉపయోగకరమైన (గుడ్) బ్యాక్టీరియాను పెంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
ఫైబర్ ఎక్కువ సమయం కడుపు నిండిన భావనను కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల ఓవర్ ఈటింగ్ తగ్గి బరువు అదుపులో ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
భోజనం తర్వాత గ్లూకోజ్ స్థాయిలు హఠాత్తుగా పెరగకుండా ఇవి కంట్రోల్ చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
ఒక టీస్పూన్ సబ్జా గింజలను 15-20 నిమిషాల పాటు నీటిలో నానబెట్టి, అవి ఉబ్బిన తర్వాత తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
నానబెట్టిన సబ్జా గింజలను మంచినీళ్లు, నిమ్మరసం, మజ్జిగ లేదా స్మూతీస్లో కలిపి తీసుకోవడం మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 16, 2026
VIEW ALL
Read Next Story