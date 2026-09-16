ఈ గింజలు ఒక్క స్పూన్ తింటే చాలు.. పేగులను క్లీన్ చేసే పవర్‌ఫుల్ ఫుడ్!

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

సబ్జా గింజలలో డైటరీ ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను చురుగ్గా ఉంచడంలో ఎంతో సహాయం చేస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఈ గింజలను నీటిలో నానబెట్టినప్పుడు చుట్టూ ఏర్పడే జెల్ పొర పేగుల్లోని ట్యాక్సిన్స్ బయటకు పంపడానికి సాయపడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఈ గింజలను క్రమం తప్పకుండా ఒక స్పూన్ తీసుకోవడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య త్వరగా తగ్గుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఈ గింజలు కడుపులో మంట, ఎసిడిటీ , కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

బాడీ హీట్‌ను తగ్గించి కడుపును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి ఇవి బెస్ట్ నేచురల్ మెడిసిన్ అని వైద్యులు చెబుతుంటారు.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

సబ్జాలోని ప్రీబయోటిక్ గుణాలు పేగుల్లో ఉండే ఉపయోగకరమైన (గుడ్) బ్యాక్టీరియాను పెంచుతాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఫైబర్ ఎక్కువ సమయం కడుపు నిండిన భావనను కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల ఓవర్ ఈటింగ్ తగ్గి బరువు అదుపులో ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

భోజనం తర్వాత గ్లూకోజ్ స్థాయిలు హఠాత్తుగా పెరగకుండా ఇవి కంట్రోల్ చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఒక టీస్పూన్ సబ్జా గింజలను 15-20 నిమిషాల పాటు నీటిలో నానబెట్టి, అవి ఉబ్బిన తర్వాత తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

నానబెట్టిన సబ్జా గింజలను మంచినీళ్లు, నిమ్మరసం, మజ్జిగ లేదా స్మూతీస్‌లో కలిపి తీసుకోవడం మంచిది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

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