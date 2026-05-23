White Hair Tips: తెల్ల జుట్టుని నిమిషాల్లో నల్లగా మార్చేందుకు… ఈ ప్యాక్ వేసుకోండి!

Published by: Vishnupriya | May 23, 2026

Add Coffee Powder గోరింటాకు లో కొద్దిగా కాఫీ పొడి కలిపితే జుట్టు మరింత డార్క్‌గా కనిపిస్తుంది. దీంతో సహజమైన నలుపు రంగు వస్తుంది.

Mix Aloe Vera Gel అలోవెరా జెల్ కలిపితే జుట్టు డ్రైగా కాకుండా మెత్తగా ఉంటుంది. ఇది హెయిర్ టెక్స్చర్‌ను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.

How to Apply ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు బాగా పట్టించి ఒక గంట పాటు ఉంచాలి. తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో కడగాలి.

Avoid Chemical Dyes ఎక్కువ కెమికల్స్ ఉన్న హెయిర్ డై వాడితే జుట్టు బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది. సహజమైన ప్యాక్‌లు మంచివి.

Healthy Food Habit ఐరన్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకుంటే జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. దీంతో తెల్ల జుట్టు సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

Regular Usage వారం లో ఒకసారి ఈ ప్యాక్ వాడితే మంచి ఫలితాలు కనిపించవచ్చు. జుట్టు సహజంగా మెరుస్తుంది.

Natural Hair Care జుట్టుకు సరైన నూనె మసాజ్, మంచి ఆహారం కూడా చాలా అవసరం. ఇవి జుట్టు బలంగా పెరగడంలో సహాయపడతాయి.

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. అలర్జీ లేదా చర్మ సమస్యలు ఉంటే ముందుగా పరీక్షించండి.

