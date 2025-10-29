కొబ్బరినూనె మన చిన్నతనం జుట్టుకు వాడుతుంటాం. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. వారానికి 2 సార్లు గోరువెచ్చగా చేసి తలకు మర్దన చేసుకుంటే చర్మం, జుట్టు రెండూ ఆరోగ్యంగా మారతాయి.
విటమిన్ E, మాగ్నీషియం, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు బాదం నూనెలో అధిక మోతాదులో ఉంటాయి. డ్రై హెయిర్ ఉన్నవారికి ఈ ఆయిల్ బెస్ట్ ఛాయిస్. రాత్రి పడుకునే ముందు తలపై మసాజ్ చేస్తే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది.
జుట్టు పెరుగుదలని ఆముదం నూనె వేగవంతం చేస్తుంది. ఇది మందపాటి నూనె కావడంతో కొబ్బరి నూనెతో కలిపి వాడితే బెటర్. హెయిర్ ఫాలికల్స్ని యాక్టివ్ చేస్తుంది.
లిక్విడ్ గోల్డ్ అని పిలుస్తారు. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్ E ఎక్కువగా ఉండటంతో జుట్టు మెరుస్తుంది. వర్కింగ్ మహిళలకు రెగ్యులర్ యూజ్ కోసం పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పవచ్చు.
జుట్టు స్కాల్ప్లోని నేచురల్ ఆయిల్తో సమానంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని మాయిశ్చరైజ్ చేసి డ్యాండ్రఫ్ను తగ్గిస్తుంది.
విటమిన్ A, E, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కలిగి ఉండటం వల్ల జుట్టు రూట్స్ని బలంగా ఉంచుతుంది. వేడి నీటిలో తడి టవల్తో కప్పితే పోషకాలు బాగా శోషిస్తాయి.
టీ ట్రీ ఆయిల్ లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాల వలన డ్యాండ్రఫ్, స్కాల్ప్ ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గిస్తుంది. కొబ్బరి నూనెలో కొన్ని చుక్కలు కలిపి వాడాలి.
జుట్టు రూట్స్కి రక్తప్రసరణను పెంచి కొత్త జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. జుట్టు పలుచబడే సమస్య ఉన్నవారికి ఇది అద్భుతమైన ఆయిల్.
సాంప్రదాయ ఆయుర్వేద నూనె. ఇది మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి జుట్టు ఊడిపోకుండా చేస్తుంది. హెయిర్ ఫాల్కు నేచురల్ సొల్యూషన్.
జుట్టు నల్లగా, దట్టంగా పెరుగడానికి ఈ నూనె ప్రసిద్ధి అని చెప్పవచ్చు. రెగ్యులర్గా వాడితే వైట్ హెయిర్ తగ్గుతుంది.