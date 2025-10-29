Hair Care: ఈ 10 నూనెలు.. మీ జుట్టును పట్టుకుచ్చులా మారస్తాయ్..ఇన్నాళ్లూ ఈ విషయం తెలియదే..!!

Bhoomi
Oct 29,2025
';

కొబ్బరి నూనె :

కొబ్బరినూనె మన చిన్నతనం జుట్టుకు వాడుతుంటాం. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. వారానికి 2 సార్లు గోరువెచ్చగా చేసి తలకు మర్దన చేసుకుంటే చర్మం, జుట్టు రెండూ ఆరోగ్యంగా మారతాయి.

 ';

బాదం నూనె:

విటమిన్ E, మాగ్నీషియం, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు బాదం నూనెలో అధిక మోతాదులో ఉంటాయి. డ్రై హెయిర్ ఉన్నవారికి ఈ ఆయిల్ బెస్ట్ ఛాయిస్. రాత్రి పడుకునే ముందు తలపై మసాజ్‌ చేస్తే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది.

';

ఆముదం నూనె:

జుట్టు పెరుగుదలని ఆముదం నూనె వేగవంతం చేస్తుంది. ఇది మందపాటి నూనె కావడంతో కొబ్బరి నూనెతో కలిపి వాడితే బెటర్‌. హెయిర్ ఫాలికల్స్‌ని యాక్టివ్ చేస్తుంది.

 ';

ఆర్గాన్ ఆయిల్ :

లిక్విడ్ గోల్డ్ అని పిలుస్తారు. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్ E ఎక్కువగా ఉండటంతో జుట్టు మెరుస్తుంది. వర్కింగ్ మహిళలకు రెగ్యులర్ యూజ్ కోసం పర్ఫెక్ట్‌ అని చెప్పవచ్చు.

 ';

జోజొబా ఆయిల్:

జుట్టు స్కాల్ప్‌లోని నేచురల్ ఆయిల్‌తో సమానంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని మాయిశ్చరైజ్ చేసి డ్యాండ్రఫ్‌ను తగ్గిస్తుంది.

 ';

ఒలివ్ ఆయిల్ :

విటమిన్ A, E, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కలిగి ఉండటం వల్ల జుట్టు రూట్స్‌ని బలంగా ఉంచుతుంది. వేడి నీటిలో తడి టవల్‌తో కప్పితే పోషకాలు బాగా శోషిస్తాయి.

 ';

టీ ట్రీ ఆయిల్:

టీ ట్రీ ఆయిల్ లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాల వలన డ్యాండ్రఫ్, స్కాల్ప్ ఇన్‌ఫెక్షన్‌లను తగ్గిస్తుంది. కొబ్బరి నూనెలో కొన్ని చుక్కలు కలిపి వాడాలి.

 ';

రోజ్‌మేరీ ఆయిల్:

జుట్టు రూట్స్‌కి రక్తప్రసరణను పెంచి కొత్త జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. జుట్టు పలుచబడే సమస్య ఉన్నవారికి ఇది అద్భుతమైన ఆయిల్‌.

 ';

బ్రాహ్మి నూనె :

సాంప్రదాయ ఆయుర్వేద నూనె. ఇది మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి జుట్టు ఊడిపోకుండా చేస్తుంది. హెయిర్ ఫాల్‌కు నేచురల్ సొల్యూషన్‌.

 ';

భ్రింగరాజ్ నూనె:

జుట్టు నల్లగా, దట్టంగా పెరుగడానికి ఈ నూనె ప్రసిద్ధి అని చెప్పవచ్చు. రెగ్యులర్‌గా వాడితే వైట్ హెయిర్ తగ్గుతుంది.

 ';

VIEW ALL

Beetroot Juice: ఇలా చేసుకుంటే బీట్రూట్ జ్యూస్ కూడా అమృతంలా ఉంటుంది..!

Fitness Diet: ప్రతిరోజూ జిమ్‌కి వెళ్లేవారికి తప్పనిసరిగా తినాల్సిన 10 ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఇవే..!!

Ragi Peanut Laddu: ఈ లడ్డు తింటే ఒంట్లో రక్తం అమాంతం పెరుగుతుంది.. బ్లడ్‎లో షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది!

Diabetes: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ రోటీస్.. రోజు తింటే కొవ్వు, డయాబెటిస్ పరార్..
Read Next Story