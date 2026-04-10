Avoid Peanut Chutney

పల్లీ చట్నీ ఎక్కువ ఫ్యాట్ కలిగి ఉండటంతో.. బరువు పెరగడానికి కారణమవుతుంది.

Vishnupriya
Apr 10,2026
Healthy Chutney

దానికి బదులుగా ముల్లంగి, టమోటా, ఉల్లిపాయతో చేసే చట్నీ ఇడ్లీ, దోసలోకి తీసుకోవాలి.

Ingredients Choice

ముల్లంగి, టమోటా, ఉల్లిపాయలను తక్కువ నూనెలో వేయించాలి.

Preparation Method

వాటిని చల్లారిన తరువాత మిక్సీలో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.

Add Flavor

తగినంత ఉప్పు, కారం కలిపి రుచిని పెంచుకోవచ్చు.

Daily Consumption

ఈ చట్నీని రోజూ భోజనంలో తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.

Fat Reduction

ఇది తక్కువ కాలరీలతో ఉండి పొట్ట కొవ్వు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Healthy Habit

30 రోజులపాటు క్రమంగా తింటే బరువు తగ్గడం గమనించవచ్చు.

Disclaimer

ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులకు అనుగుణంగా డైట్ పాటించండి.

Read Next Story