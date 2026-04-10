పల్లీ చట్నీ ఎక్కువ ఫ్యాట్ కలిగి ఉండటంతో.. బరువు పెరగడానికి కారణమవుతుంది.
దానికి బదులుగా ముల్లంగి, టమోటా, ఉల్లిపాయతో చేసే చట్నీ ఇడ్లీ, దోసలోకి తీసుకోవాలి.
ముల్లంగి, టమోటా, ఉల్లిపాయలను తక్కువ నూనెలో వేయించాలి.
వాటిని చల్లారిన తరువాత మిక్సీలో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
తగినంత ఉప్పు, కారం కలిపి రుచిని పెంచుకోవచ్చు.
ఈ చట్నీని రోజూ భోజనంలో తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
ఇది తక్కువ కాలరీలతో ఉండి పొట్ట కొవ్వు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
30 రోజులపాటు క్రమంగా తింటే బరువు తగ్గడం గమనించవచ్చు.
ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులకు అనుగుణంగా డైట్ పాటించండి.