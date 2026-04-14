పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది.
ఇది తేలికగా జీర్ణమై, తక్కువ కాలరీలతో ఉంటుంది.
పెసరపప్పు బాగా నానబెట్టుకొని ఆ తర్వాత కుక్కర్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉంచాలి. తరువాత నూనె వేసుకుని అందులో తరిగిన ఎరగడ్డ వేసి అందులో ఉప్పు, పసుపు, కారం అలానే ఈ పప్పు వేసుకొని పప్పు చేసుకోవాలి.
కూరగాయలు కలిపితే పోషకాలు ఇంకా పెరుగుతాయి.
ఈ ఆహారం శరీరానికి ప్రోటీన్ అందించి ఆకలి తగ్గిస్తుంది.
ఇది మెటబాలిజాన్ని పెంచి ఫ్యాట్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
రోజూ ఒక టైమ్ ఈ పప్పు అన్నం తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
సింపుల్గా తింటూ బరువు తగ్గడం సాధ్యమవుతుంది.
ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత డైట్ కోసం నిపుణులను సంప్రదించండి.