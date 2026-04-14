Best Dal Choice

పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది.

Vishnupriya
Apr 14,2026
Why Moong Dal

ఇది తేలికగా జీర్ణమై, తక్కువ కాలరీలతో ఉంటుంది.

How to Prepare

పెసరపప్పు బాగా నానబెట్టుకొని ఆ తర్వాత కుక్కర్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉంచాలి. తరువాత నూనె వేసుకుని అందులో తరిగిన ఎరగడ్డ వేసి అందులో ఉప్పు, పసుపు, కారం అలానే ఈ పప్పు వేసుకొని పప్పు చేసుకోవాలి.

Add Vegetables

కూరగాయలు కలిపితే పోషకాలు ఇంకా పెరుగుతాయి.

Protein Rich Food

ఈ ఆహారం శరీరానికి ప్రోటీన్ అందించి ఆకలి తగ్గిస్తుంది.

Fat Burning Support

ఇది మెటబాలిజాన్ని పెంచి ఫ్యాట్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Daily Meal

రోజూ ఒక టైమ్ ఈ పప్పు అన్నం తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

Simple Weight Loss

సింపుల్‌గా తింటూ బరువు తగ్గడం సాధ్యమవుతుంది.

Disclaimer

ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత డైట్ కోసం నిపుణులను సంప్రదించండి.

