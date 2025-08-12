పీరియడ్స్ సమయంలో జిమ్ కు వెళ్లడం, బరువుల్ని ఎత్తడం వంటి పనులు చేయోద్దు.
ఈ సమయంలో కొద్దిపాటు జిమ్ లేదా జాగింగ్ లు మాత్రం చేయోచ్చు.
పీరియడ్స్ సమయంలో నీరు ఎక్కువగా ఉంటే పుచ్చకాయతింటే శరీరం యాక్టివ్ గా ఉంటుంది.
ఈ సమయలో శరీరంకు వీలైనంత ఎక్కువగా సేపు విశ్రాంతిని ఇవ్వాలి.
జ్యూస్ లను ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటే శరీరంకు అదనపు ఎనర్జీ లభిస్తుంది.
పీరియడ్స్ సమయంలో ఖచ్చితంగా ఒక యాపిల్ తింటే ఇమ్యునిటీడబుల్ అవుతుంది.
మరీ ఎక్కువగా కడుపు నొస్తుంటే, హట్ వాటర్ను చేసుకుని రబ్బర్ బ్యాగ్ లో వేసి కాపడం పెట్టుకొవాలి.
పీరియడ్స్ సమయంలో కొంత మందికి విపరీతంగా నడుము నొప్పి ఉంటుంది.