Periods Cramps: పీరియడ్స్ సమయంలో ఇవి తింటే.. వీక్‌నెస్ తగ్గడంతో పాటు, ఇమ్యునిటీ డబుల్..

Inamdar Paresh
Aug 12,2025
';

gym workouts:

పీరియడ్స్ సమయంలో జిమ్ కు వెళ్లడం, బరువుల్ని ఎత్తడం వంటి పనులు చేయోద్దు.

 ';

Running:

ఈ సమయంలో కొద్దిపాటు జిమ్ లేదా జాగింగ్ లు మాత్రం చేయోచ్చు.

 ';

water melon:

పీరియడ్స్ సమయంలో నీరు ఎక్కువగా ఉంటే పుచ్చకాయతింటే శరీరం యాక్టివ్ గా ఉంటుంది.

 ';

Life style:

ఈ సమయలో శరీరంకు వీలైనంత ఎక్కువగా సేపు విశ్రాంతిని ఇవ్వాలి.

 ';

fruits:

జ్యూస్ లను ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటే శరీరంకు అదనపు ఎనర్జీ లభిస్తుంది.

 ';

apple:

పీరియడ్స్ సమయంలో ఖచ్చితంగా ఒక యాపిల్ తింటే ఇమ్యునిటీడబుల్ అవుతుంది.

 ';

stomach pain:

మరీ ఎక్కువగా కడుపు నొస్తుంటే, హట్ వాటర్ను చేసుకుని రబ్బర్ బ్యాగ్ లో వేసి కాపడం పెట్టుకొవాలి.

 ';

Back pain:

పీరియడ్స్ సమయంలో కొంత మందికి విపరీతంగా నడుము నొప్పి ఉంటుంది.

 ';

VIEW ALL

Banana Peel: అరటి తొక్కను లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?..ఈ విషయాలు తెలిస్తే నోరెళ్లబెడతారు..

Onion Pakoda: తెలంగాణ స్టైల్ ఉల్లిపాయ పకోడీ రెసిపీ.. టేస్ట్ మహాద్భుతం..

Potato Juice: బంగాళదుంప రసం రోజు తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Betel leaves: డైలీ రాత్రి రెండు తమలపాకుల్ని తింటే.. ఈ రోగాలకు శాశ్వతంగా బైబై చెప్పేయోచ్చు..
Read Next Story