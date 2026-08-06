పొట్ట కొవ్వు తగ్గించుకోవడానికి ఉత్తమమైన ఆహార పదార్థాలు..

Published by: Renuka Godugu | Aug 06, 2026

మన రోజువారీ జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం పొట్ట కొవ్వు తగ్గించడానికి ఎంతో ముఖ్యం.

Published by: Renuka Godugu | Aug 06, 2026

ముఖ్యంగా ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే అవిసెగింజలు శరీరంలో వాపును తగ్గిస్తాయి.

Published by: Renuka Godugu | Aug 06, 2026

అంతేకాకుండా, వీటిలో కొవ్వును కరిగించే గుణం కూడా ఉంటుంది.

Published by: Renuka Godugu | Aug 06, 2026

చేపలలో కూడా ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.

Published by: Renuka Godugu | Aug 06, 2026

పొట్ట కొవ్వు తగ్గించుకోవడానికి కేవలం ఆహారం మాత్రమే కాకుండా, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం కావాలి

Published by: Renuka Godugu | Aug 06, 2026

అన్నం, ఉప్పు, చక్కెర వంటి వాటిని తక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవడం మంచిది.

Published by: Renuka Godugu | Aug 06, 2026

అలాగే మైదా, బేక్ చేసిన ఆహార పదార్థాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి.

Published by: Renuka Godugu | Aug 06, 2026

ఇలా క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే పొట్ట కొవ్వు ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Aug 06, 2026

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