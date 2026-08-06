పొట్ట కొవ్వు తగ్గించుకోవడానికి ఉత్తమమైన ఆహార పదార్థాలు..

మన రోజువారీ జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం పొట్ట కొవ్వు తగ్గించడానికి ఎంతో ముఖ్యం.
ముఖ్యంగా ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే అవిసెగింజలు శరీరంలో వాపును తగ్గిస్తాయి.
అంతేకాకుండా, వీటిలో కొవ్వును కరిగించే గుణం కూడా ఉంటుంది.
చేపలలో కూడా ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.
పొట్ట కొవ్వు తగ్గించుకోవడానికి కేవలం ఆహారం మాత్రమే కాకుండా, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం కావాలి
అన్నం, ఉప్పు, చక్కెర వంటి వాటిని తక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవడం మంచిది.
అలాగే మైదా, బేక్ చేసిన ఆహార పదార్థాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి.
ఇలా క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే పొట్ట కొవ్వు ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది.