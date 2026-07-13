Hair Growth Oil: జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలంటే... ఈ నూనెలు ట్రై చేయండి..!

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Rosemary Oil రోజ్‌మేరీ ఆయిల్‌ను క్యారియర్ ఆయిల్‌తో కలిపి వాడితే తల చర్మ సంరక్షణకు ఉపయోగపడవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Castor Oil ఆముదం నూనెను కొబ్బరి నూనెతో కలిపి వాడితే జుట్టు మృదువుగా ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Almond Oil బాదం నూనెలో విటమిన్ E ఉండి జుట్టుకు పోషణ అందిస్తుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Weekly Oil Massage వారం 2-3 సార్లు తలకు నూనెతో మసాజ్ చేయడం రక్తప్రసరణకు తోడ్పడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Healthy Diet ప్రోటీన్, ఐరన్, జింక్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం కూడా జుట్టు ఆరోగ్యానికి అవసరం.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Avoid Excess Heat హెయిర్ స్ట్రెయిటెనర్, డ్రయ్యర్‌ను తరచుగా ఉపయోగించకపోవడం మంచిది.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. జుట్టు రాలడం ఎక్కువగా ఉంటే చర్మవ్యాధి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

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