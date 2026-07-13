Hair Growth Oil: జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలంటే... ఈ నూనెలు ట్రై చేయండి..!
Rosemary Oil రోజ్మేరీ ఆయిల్ను క్యారియర్ ఆయిల్తో కలిపి వాడితే తల చర్మ సంరక్షణకు ఉపయోగపడవచ్చు.
Castor Oil ఆముదం నూనెను కొబ్బరి నూనెతో కలిపి వాడితే జుట్టు మృదువుగా ఉంటుంది.
Almond Oil బాదం నూనెలో విటమిన్ E ఉండి జుట్టుకు పోషణ అందిస్తుంది.
Weekly Oil Massage వారం 2-3 సార్లు తలకు నూనెతో మసాజ్ చేయడం రక్తప్రసరణకు తోడ్పడుతుంది.
Healthy Diet ప్రోటీన్, ఐరన్, జింక్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం కూడా జుట్టు ఆరోగ్యానికి అవసరం.
Avoid Excess Heat హెయిర్ స్ట్రెయిటెనర్, డ్రయ్యర్ను తరచుగా ఉపయోగించకపోవడం మంచిది.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. జుట్టు రాలడం ఎక్కువగా ఉంటే చర్మవ్యాధి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
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