ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో చాలా మంది జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడుతున్నారు.
ఇంటి దగ్గరే తయారు చేసుకునే ఈ ప్యాక్ జుట్టుకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
ఉసిరి పొడి, మెంతి పొడి, కర్బంద (అలోవెరా) జెల్..సమానమైన మోతాదులో.. తీసుకోవాలి.
ఈ పదార్థాలను కలిపి మెత్తని పేస్ట్లా తయారు చేసుకోవాలి.
ఈ ప్యాక్ను తలకు పట్టించి 30 నిమిషాలు ఉంచాలి.
తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడగాలి.
ఇది జుట్టు మూలాలను బలపరచి రాలే సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
నిరంతరం వాడితే జుట్టు గటపొడవుగా పెరుగుతుంది.
ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. చర్మ సమస్యలు ఉంటే నిపుణులను సంప్రదించండి.