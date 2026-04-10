Hair Fall Problem

ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో చాలా మంది జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడుతున్నారు.

Vishnupriya
Apr 10,2026
';

Natural Hair Pack

ఇంటి దగ్గరే తయారు చేసుకునే ఈ ప్యాక్ జుట్టుకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

 ';

Ingredients Needed

ఉసిరి పొడి, మెంతి పొడి, కర్బంద (అలోవెరా) జెల్..సమానమైన మోతాదులో.. తీసుకోవాలి.

 ';

How to Prepare

ఈ పదార్థాలను కలిపి మెత్తని పేస్ట్‌లా తయారు చేసుకోవాలి.

 ';

How to Apply

ఈ ప్యాక్‌ను తలకు పట్టించి 30 నిమిషాలు ఉంచాలి.

 ';

Wash Method

తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడగాలి.

 ';

Stops Hair Fall

ఇది జుట్టు మూలాలను బలపరచి రాలే సమస్యను తగ్గిస్తుంది.

 ';

Hair Growth Boost

నిరంతరం వాడితే జుట్టు గటపొడవుగా పెరుగుతుంది.

 ';

Disclaimer

ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. చర్మ సమస్యలు ఉంటే నిపుణులను సంప్రదించండి.

 ';

