Fruit Combo

పాలు, అరటి, ఆపిల్, ఖర్జూరం కలిస్తే శరీరానికి శక్తి వస్తుంది. దీని ద్వారా బరువు కూడా తగించుకోవచ్చు..

Vishnupriya
Dec 31,2025
Energy Boost

ఉదయం తాగితే రోజంతా అలసట తగ్గుతుంది. శరీరం చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. ఉదయం టిఫిన్ బదులు ఇది తాగితే బరువు తగడం సులభం

Digestion Help

ఈ డ్రింక్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు భారంగా అనిపించదు.

Weight Balance

సరైన మోతాదులో తాగితే బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఆకలి తగ్గుతుంది.

Muscle Strength

పాలలోని ప్రోటీన్ కండరాలకు బలం ఇస్తుంది. శరీరం ఫిట్‌గా ఉంటుంది.

Immunity Support

పండ్లలోని విటమిన్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. జబ్బులు దూరంగా ఉంటాయి.

Right Timing

ఉదయం లేదా వ్యాయామం తర్వాత తాగితే ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది. రాత్రి తాగడం మంచిది కాదు.

