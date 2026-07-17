Protein Foods: ప్రతిరోజూ ఈ ఒక్క ఆహారం తింటే శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్ అందుతుందా..?

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Vegetarian Options గుడ్డు తినని వారు సోయా చంక్స్, పనీర్, పెసరపప్పు, గ్రీక్ యోగర్ట్ వంటి ఆహారాలను తీసుకోవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Supports Muscle Health ప్రోటీన్ కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర కణాల మరమ్మతులకు అవసరం.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Keeps You Full ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంచుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Spread Protein Through the Day ప్రతి భోజనంలో కొద్దిగా ప్రోటీన్ తీసుకోవడం మంచిది. ఒకేసారి ఎక్కువ తీసుకోవడం కంటే ఇది మెరుగైన అలవాటు.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Balanced Nutrition ప్రోటీన్‌తో పాటు కార్బోహైడ్రేట్లు, మంచి కొవ్వులు, విటమిన్లు కూడా అవసరం.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Healthy Habit సరైన వ్యాయామంతో పాటు ప్రోటీన్ ఆహారం తీసుకుంటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. రోజువారీ ప్రోటీన్ అవసరం వయస్సు, బరువు, ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి మారుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

VIEW ALL
Read Next Story