Hair Growth Secret

జుట్టు గట్టిగా, పొడవుగా పెరగడానికి సరైన ఆహారం చాలా ముఖ్యం.

Vishnupriya
Apr 09,2026
Morning Diet Importance

ఉదయాన్నే తీసుకునే ఆహారం జుట్టు ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది.

Best Ingredient

ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ లేదా గుమ్మడికాయ గింజలు జుట్టు పెరుగుదలకు చాలా మంచివి.

Rich Nutrients

వీటిలో బయోటిన్, ఒమేగా-3, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

How to Eat

ఉదయాన్నే నానబెట్టి లేదా పొడి చేసి తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.

Stops Hair Fall

ఈ ఆహారం జుట్టు రాలే సమస్యను తగ్గిస్తుంది.

Thick Hair Growth

జుట్టు మూలాలను బలంగా చేసి ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.

Natural Shine

జుట్టు నల్లగా మెరుస్తుంది. నిజంగా జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గుతుంది.

Disclaimer

ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్య సమస్యల కోసం నిపుణులను సంప్రదించండి.

VIEW ALL

Gas Bloating Remedy: ఈ ఒక్క పొడి తింటే గ్యాస్, బ్లోటింగ్ మాయం!

Ram Gopal Varma Top Disaster Movies: రామ్ గోపాల్ వర్మ సినీ కెరీర్ లో టాప్ డిజాస్టర్ మూవీస్..

RGV Shishylu: సినీ ఇండస్ట్రీలో దర్శకులుగా రాణిస్తున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ శిష్యులు..

Ram Gopal Varma Top 10 Movies: రామ్ గోపాల్ వర్మ సినీ కెరీర్ ను మలుపు తిప్పిన టాప్ 10 చిత్రాలు..

Read Next Story