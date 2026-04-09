జుట్టు గట్టిగా, పొడవుగా పెరగడానికి సరైన ఆహారం చాలా ముఖ్యం.
ఉదయాన్నే తీసుకునే ఆహారం జుట్టు ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది.
ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ లేదా గుమ్మడికాయ గింజలు జుట్టు పెరుగుదలకు చాలా మంచివి.
వీటిలో బయోటిన్, ఒమేగా-3, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.
ఉదయాన్నే నానబెట్టి లేదా పొడి చేసి తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
ఈ ఆహారం జుట్టు రాలే సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
జుట్టు మూలాలను బలంగా చేసి ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.
జుట్టు నల్లగా మెరుస్తుంది. నిజంగా జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గుతుంది.
ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్య సమస్యల కోసం నిపుణులను సంప్రదించండి.