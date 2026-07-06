Grey Hair Tips: తెల్ల జుట్టుకి బై..బై.. చెప్పే ఈ సూపర్ ప్యాక్ గురించి తెలుసా?
Prepare the Pack అన్ని పదార్థాలను కలిపి మెత్తని పేస్ట్లా తయారు చేయాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా పెరుగు కలిపి మరింత సాఫ్ట్గా చేసుకోవచ్చు.
How to Apply ఈ ప్యాక్ను తలకు సమానంగా పట్టించి 45 నిమిషాల పాటు ఉంచాలి. తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో శుభ్రంగా కడగాలి.
Hair Nourishment ఈ ప్యాక్ జుట్టుకు తేమను అందించి డ్రైనెస్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. జుట్టు మెత్తగా, ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది.
Curry Leaves Benefits కరివేపాకులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో సహాయపడవచ్చు.
Amla Benefits ఉసిరిలో విటమిన్ C సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు బలంగా పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది.
Healthy Lifestyle ప్రోటీన్, ఐరన్, విటమిన్ B12 వంటి పోషకాలు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం కూడా జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం.
Realistic Results ఈ ప్యాక్ జుట్టుకు కండిషనింగ్, సహజమైన మెరుపు ఇవ్వడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే ఇప్పటికే తెల్లబడిన జుట్టును శాశ్వతంగా నల్లగా మార్చగలదని నిర్ధారిత ఆధారాలు లేవు.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. హెయిర్ ప్యాక్ వాడే ముందు చిన్న భాగంలో ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయండి. తెల్ల జుట్టు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే నిపుణులను సంప్రదించండి.
VIEW ALL
Read Next Story