పడుకునే ముందు తీసుకునే ఈ డ్రింక్ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది.
గోరువెచ్చని నీళ్లలో చిటికెడు పసుపు కలిపి తాగాలి. కావాలంటే కొద్దిగా చెక్కపొడి కూడా వేసుకోవచ్చు.
ఇది నిద్రను మెరుగుపరచి శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది.
రాత్రి మెటబాలిజం మెరుగుపడి ఫ్యాట్ తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
స్ట్రెస్ తగ్గి మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
ఇమ్యూనిటీ పెరిగి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
ప్రతిరోజూ తాగితే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
డైట్ ..నిద్ర సరిగ్గా ఉంటే బరువు తగ్గడం సులభం. కాబట్టి ఈ డ్రింక్ నిద్ర పట్టడానికి అలానే బరువు తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే నిపుణులను సంప్రదించండి.