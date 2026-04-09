Gas Problem Solution

గ్యాస్, బ్లోటింగ్ సమస్యలు ఇప్పుడు చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి.

Vishnupriya
Apr 09,2026
Natural Remedy Powder

ఇంటి దగ్గరే తయారు చేసుకునే ఈ పొడి జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది.

Ingredients Benefits

జీలకర్ర, వాము, ధనియాలు వంటివి గ్యాస్ తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

How to Prepare

ఈ పదార్థాలను వేయించి మెత్తగా పొడిలా చేసుకోవాలి.

How to Use

రోజుకు ఒక స్పూన్ పొడిని గోరువెచ్చని నీటితో తీసుకోవాలి.

Improves Digestion

ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి కడుపు ఉబ్బరం తగ్గిస్తుంది.

Instant Relief

తినగానే కడుపు తేలికగా అనిపించి గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది.

Daily Habit

ప్రతిరోజూ తీసుకుంటే శాశ్వతంగా ఈ సమస్యలు దూరమవుతాయి.

Disclaimer

ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. సమస్యలు ఎక్కువైతే వైద్యులను సంప్రదించండి.

