గ్యాస్, బ్లోటింగ్ సమస్యలు ఇప్పుడు చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి.
ఇంటి దగ్గరే తయారు చేసుకునే ఈ పొడి జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది.
జీలకర్ర, వాము, ధనియాలు వంటివి గ్యాస్ తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
ఈ పదార్థాలను వేయించి మెత్తగా పొడిలా చేసుకోవాలి.
రోజుకు ఒక స్పూన్ పొడిని గోరువెచ్చని నీటితో తీసుకోవాలి.
ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి కడుపు ఉబ్బరం తగ్గిస్తుంది.
తినగానే కడుపు తేలికగా అనిపించి గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది.
ప్రతిరోజూ తీసుకుంటే శాశ్వతంగా ఈ సమస్యలు దూరమవుతాయి.
ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. సమస్యలు ఎక్కువైతే వైద్యులను సంప్రదించండి.