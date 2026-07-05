బ్లడ్ షుగర్ అదుపులో ఉంచే బెస్ట్ స్నాక్స్ ఇవే..

Published by: Renuka Godugu | Jul 05, 2026

షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 05, 2026

ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేసి, కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఎక్కువ సమయం పాటు కలిగిస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 05, 2026

తద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు హఠాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 05, 2026

మీ డైట్‌లో గింజలు, విత్తనాలను తప్పనిసరిగా చేర్చుకోవాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 05, 2026

వీటితో పాటు గ్రీక్ యోగర్ట్, ఉడకబెట్టిన గుడ్లు, యాపిల్, పీనట్ బటర్, కీరదోసకాయ, క్యారెట్ వంటివి తీసుకోవచ్చు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 05, 2026

అదే సమయంలో, షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు స్నాక్స్‌గా షుగర్ బిస్కెట్లు, చిప్స్, స్వీట్ డెజర్ట్స్ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 05, 2026

ఎందుకంటే ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను ఒక్కసారిగా పెంచుతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 05, 2026

VIEW ALL
Read Next Story