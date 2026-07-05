బ్లడ్ షుగర్ అదుపులో ఉంచే బెస్ట్ స్నాక్స్ ఇవే..

షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి.
ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేసి, కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఎక్కువ సమయం పాటు కలిగిస్తుంది.
తద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు హఠాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి.
మీ డైట్లో గింజలు, విత్తనాలను తప్పనిసరిగా చేర్చుకోవాలి.
వీటితో పాటు గ్రీక్ యోగర్ట్, ఉడకబెట్టిన గుడ్లు, యాపిల్, పీనట్ బటర్, కీరదోసకాయ, క్యారెట్ వంటివి తీసుకోవచ్చు.
అదే సమయంలో, షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు స్నాక్స్గా షుగర్ బిస్కెట్లు, చిప్స్, స్వీట్ డెజర్ట్స్ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి.
ఎందుకంటే ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను ఒక్కసారిగా పెంచుతాయి.