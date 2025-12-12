ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో గ్రీన్ టీ తాగితే కొవ్వు కరుగుదల మొదలవుతుంది. శరీరం రోజంతా చురుకుగా ఉంటుంది.
బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన 30 నిమిషాల తర్వాత తాగితే జీర్ణక్రియ బాగా జరుగుతుంది. పొట్ట నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది.
వ్యాయామానికి ముందు గ్రీన్ టీ తాగితే ఎక్కువ చెమట పడుతుంది. శరీరం నుంచి అధిక కొవ్వు బయటకు వస్తుంది.
సాయంత్రం గ్రీన్ టీ తాగితే తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది. బిస్కెట్లు, జంక్ ఫుడ్ వైపు మనసు వెళ్లదు. అయితే రాత్రిపూట మాత్రం గ్రీన్ టీ తాగకూడదు.
గ్రీన్ టీ శరీరంలోని మెటాబాలిజాన్ని వేగంగా పని చేయిస్తుంది. దీంతో బరువు తగ్గే ప్రక్రియ వేగవంతమవుతుంది.
రోజూ గ్రీన్ టీ తాగితే షుగర్ స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
సరైన సమయాల్లో గ్రీన్ టీ తాగితే శరీరం సన్నగా మారుతుంది. పొట్ట కొవ్వు కూడా క్రమంగా తగ్గుతుంది.