Morning Time

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో గ్రీన్ టీ తాగితే కొవ్వు కరుగుదల మొదలవుతుంది. శరీరం రోజంతా చురుకుగా ఉంటుంది.

Vishnupriya
Dec 12,2025
';

After Breakfast

బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అయిన 30 నిమిషాల తర్వాత తాగితే జీర్ణక్రియ బాగా జరుగుతుంది. పొట్ట నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది.

 ';

Before Workout

వ్యాయామానికి ముందు గ్రీన్ టీ తాగితే ఎక్కువ చెమట పడుతుంది. శరీరం నుంచి అధిక కొవ్వు బయటకు వస్తుంది.

 ';

Evening Cravings

సాయంత్రం గ్రీన్ టీ తాగితే తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది. బిస్కెట్లు, జంక్ ఫుడ్ వైపు మనసు వెళ్లదు. అయితే రాత్రిపూట మాత్రం గ్రీన్ టీ తాగకూడదు.

 ';

Fat Burning

గ్రీన్ టీ శరీరంలోని మెటాబాలిజాన్ని వేగంగా పని చేయిస్తుంది. దీంతో బరువు తగ్గే ప్రక్రియ వేగవంతమవుతుంది.

 ';

Sugar Control

రోజూ గ్రీన్ టీ తాగితే షుగర్ స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

 ';

Slim Body

సరైన సమయాల్లో గ్రీన్ టీ తాగితే శరీరం సన్నగా మారుతుంది. పొట్ట కొవ్వు కూడా క్రమంగా తగ్గుతుంది.

 ';

VIEW ALL

Daily Dal Rice: ప్రతిరోజూ పప్పు అన్నం తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Fast Hair Growth Method: మీ జుట్టు తాటి చెట్టులా పెరగాలంటే వారానికి మూడుసార్లు ఇలా చేయండి

Milk Benefits: రాత్రి వేళ పాలు తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా..పిల్లలకి చాలా ముఖ్యం!

Rajinikanth Fitness: 74 ఏళ్ల వయసులోనూ ఫిట్‌గా రజినీకాంత్..సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?
Read Next Story